Taylor Swift: Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Der Stalker wollte sich Zutritt zu Swifts Haus verschaffen, konnte aber noch rechtzeitig entdeckt werden.

Am 20. Januar soll ein Mann versucht haben, sich Zugang zu Taylor Swifts Haus in New York zu verschaffen – jedoch ohne Erfolg. Die Polizei konnte ihn wegen Verletzung der Privatsphäre noch vor Ort festnehmen. Es soll sich Medienberichten zufolge dabei um einen Stalker der 34-jährigen Sängerin handeln.

Nicht das erste Vergehen des Mannes

Die Polizei erhielt einen Notruf, in dem mitgeteilt wurde, dass eine unbekannte Person dabei wäre, illegalerweise in ein Privatanwesen in der Franklin Street zu gelangen. In einer offiziellen Erklärung der Beamten heißt es dazu: „Als die Polizei am Tatort eintraf, wurde sie darüber informiert, dass die Person versucht hatte, eine Tür zu einem Gebäude am Standort zu öffnen. Eine Untersuchung ergab, dass gegen die Person ein aktiver Haftbefehl vorlag, und sie wurde in Gewahrsam genommen.“ Der Mann hatte bereits 2017 eine Gerichtsvorladung erhalten, die er nicht antrat. Er wurde nun in Handschellen abgeführt.

Weshalb genau der vermutliche Stalker von Swift bereits längst inhaftiert werden sollte, wurde bisher nicht öffentlich gemacht. Auch ein konkretes Vorhaben an Swifts Haus bleibt ungeklärt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Letztendlich kann aber Taylor Swift aufatmen, da der vermeidliche Einbrecher sein Ziel nicht in die Tat umsetzen konnte. Die Sängerin selbst hat sich bisher nicht zu dem Vorfall gemeldet.