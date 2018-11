Tekashi 6ix9ine veröffentlicht neues Album „DUMMY BOY“ vom Gefängnis aus – hier im Stream

Ja, ich will in den Newsletter möchte, dass die Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH mir Newsletter mit Produktangeboten und/oder Medienangebote per E-Mail zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen .

The Smashing Pumpkins sind die „ME-Helden“ der neuen Musikexpress-Ausgabe. Wir haben ihre Diskografie von GISH bis MONUMENTS TO AN ELEGY unter die Lupe genommen. Noch mehr Einordnung im aktuellen Heft!

Platz 1 der Billboard Charts, Aufnahmen in den legendären Londoner Abbey-Road-Studios und hyperventilierende Fans auf dem Coachella: Innerhalb weniger Monate hat das HipHop-Kollektiv Brockhampton aus den USA einen irrwitzigen Aufstieg hingelegt – und ganz nebenbei das Prinzip Boygroup neu erfunden. Was macht diese welpengleichen Siegertypen so erfolgreich?

Anja Plaschg alias Soap & Skin wollte erst keine Interviews geben. Und das aus gutem Grund. Julia Friese hat sich mit der österreichischen Ausnahmekünstlerin auf eine Mauer gesetzt und in einen Park. Sie haben Bier getrunken und geredet – über Selbstzweifel, die Medien, Italien, die Liebe und darüber, was es bedeutet, sein Innerstes ins Außen zu stellen.

Kaum eine Band spaltet die Gemüter so wie The 1975. Für genialen Pop, für große Kunst halten die Fans ihre irrsinnig erfolgreiche Musik, die sich aus den Einflüssen von 70 Jahren Popgeschichte speist – während ihre Kritiker den Briten ultimative Beliebigkeit unterstellen. Wer hat recht?

Tekashi 6ix9ine hat sein zuvor geleaktes Album DUMMY BOY nun vom Gefängnis aus veröffentlicht. Der US-Rapper steht derzeit vor Gericht. Er soll mehrere Raubüberfälle verübt, sich zum Mord verabredet, Drogen- und Waffenhandel betrieben sowie Schutzgeld erpresst haben. „TMZ” berichtet, dass Tekashi 6ix9ine am Montag, den 26. November vor Gericht erschienen ist und in allen Anklagepunkten auf „nicht schuldig” plädiert hat.

Tekashi 6IX9INE auf dem „America Music Festival” am 1. September 2018 in Philadelphia, Pennsylvania.

The Good, The Bad & The Queen: Hier die neue Single „Gun To The Head” inklusive Video