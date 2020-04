The 1975:„When You’re Too Shy (Let Me Know)“ hier im Stream hören und sehen

Das wird Dich auch interessieren





Die britische Pop-Rockband The 1975 hat ihre neue Single „If You’re Too Shy (Let Me Know)“ im britischen Radio veröffentlicht. Neben dem Leadgesang von Matthew Healy enthält der Song auch Vocals der britischen Avantgarde-Musikerin FKA Twigs. Zusätzlich zur Veröffentlichung überraschte die Band mit einem Musikvideo in schwarz-weißer Ästhetik.

Seht und hört selbst:

Obwohl The 1975 die Veröffentlichung ihres bevorstehenden Albums NOTES ON A CONDITIONAL FORM mittlerweile zwei mal verschoben hatten, konnten ihre Fans kaum lange böse gewesen sein. Denn die Musiker versorgten sie häppchenweise mit neuen Singles. Jetzt schon zuhören sind „Me & You Together Song“, „The Birthday Party“, „People“ und „Jesus Christ 2005 God Bless America“, auf Letzterem ist auch die sanfte Stimme der kalifornischen Indierock-Musikerin Phoebe Bridgers zu hören.

Eigentlich sollte das neue Album am 21. Februar dieses Jahres kommen, doch dann gab der Frontsänger Matthew Healy die Verzögerung bekannt und bestätigte im gleichen Zuge, dass das Album „definitiv“ am 24. April 2020 veröffentlicht werde. Passiert ist dies nicht, das neue Datum soll nun der 22. Mai 2020 sein.

The 1975 hätten ihr neues Album in diesem Jahr unter anderem auf verschiedenen Festivals in Deutschland präsentiert, wenn sämtliche Events wegen der Ausbreitung des Coronavirus nicht abgesagt worden wären. Sollte die Pandemie bis zum Herbst eingedämmt sein, können sich Fans hierzulande freuen: Die Musiker planen noch immer im Oktober 2020 nach Deutschland zu kommen.

Die Tourdaten von The 1975 für Deutschland sind:

11.10.20 – Mitsubishi Electric Halle (Düsseldorf)

14.10.20 – Jahrhunderthalle (Frankfurt)

15.10.20 – Velodrom (Berlin) – Für diese Show könnte es schwierig werden, da Berlin kürzlich beschlossen hat Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmer*innen bis zum 24. Oktober 2020 zu verbieten.

24.10.20 – Zenith (München)