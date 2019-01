The Cranberries: Hört hier „All Over Now” vom finalen Album mit Dolores O’Riordan im Stream

Vor ihrem Tod im Januar 2018 hatte Dolores O’Riordan ihren Gesang für die nächste The-Cranberries-Platte offenbar schon weitgehend aufgenommen.

Genau ein Jahr nach ihrem Tod veröffentlichten die verbleibenden Mitglieder von The Cranberries nun den ersten neuen Song. Leider treffenderweise trägt er den Titel „All Over Now”.

„Ich kann mir keinen passenderen Weg vorstellen, am ersten Jahrestag Dolores Todes zu gedenken und ihr Leben zu feiern, als mit der Ankündigung ihres finalen Albums mit der Band”, wird O’Riordans Mutter auf der Band-Website zitiert.

Kooperation

Die Bandkollegen der verstorbenen Sängerin kündigten bereits im März 2018 an, sie würden ihre Arbeit an den neuen Songs nach einiger Bedenkzeit wiederaufnehmen.

Am 15. Januar 2018 starb Dolores O’Riordan durch Ertrinken in der Badewanne eines Hotelzimmers. Obgleich die Sängerin von The Cranberries stark alkoholisiert gewesen sein dürfte, ergab ein Obduktionsbericht, dass es sich bei ihrem Tod um einen Unfall gehandelt habe.

Das finale The-Cranberries-Album IN THE END soll am 26. April 2019 erscheinen. Es kann (auch in Form einiger Special-Editions) über den Online-Shop der Band vorbestellt werden.

Zum 25. Jubiläum ihres Debüt-Albums EVERYBODY ELSE IS DOING IT SO WHY CAN’T WE? veröffentlicht die Band im Oktober 2018 eine Neuauflage der Platte, inklusive unveröffentlichtem Material aus der Anfangszeit. Der Release, verzögert durch O’Riordans Tod, war ursprünglich für März 2018 geplant.

Zuletzt hatten The Cranberries 2017 mit SOMETHING ELSE ein Akustikalbum alter Hits in anderen Versionen herausgebracht.

Die Trackliste von IN THE END:

01. All Over Now

02. Lost

03. Wake Me When It’s Over

04. A Place I Know

05. Catch Me If You Can

06. Got It

07. Illusion

08. Crazy Heart

09. Summer Song

10. The Pressure

11. In The End