„The Exorcist“: Regisseur David Gordon Green steigt für Sequel aus

Durch David Gordon Greens Ausstieg verschiebt sich der Filmstart auf unbestimmte Zeit.

Nachdem „The Exorcist: Believer“ am 5. Oktober 2023 erschien, sollte nun der nächste Ableger „The Exorcist: Deceiver“ des Kult-Klassikers folgen. Die „Der Exorzist“-Trilogie knüpft direkt an das Original von 1973 an. Im April 2025 hätten Horror-Fans den zweiten Streifen in den Kinos sehen können, doch jetzt wurde bekannt, dass Regisseur David Gordon Green aus dem Projekt ausgestiegen ist. Es ist fraglich, ob 2025 als Starttermin noch einhaltbar ist.

Grund für Gordon Greens Ausstieg soll scheinbar ein voller Terminkalender sein, wie „Variety“ berichtet. Der US-Regisseur arbeitet derzeit an „Nutcrackers“ mit Ben Stiller in der Hauptrolle und der vierten Staffel der HBO-Serie „The Righteous Gemstones“.

Filmstart verschiebt sich auf unbestimmte Zeit

Universal soll demnach den „Exorzist“-Nachfolgefilm, der ursprünglich für den 18. April 2025 geplant war, durch ein Michael-Jackson-Biopic von Antoine Fuqua ersetzt haben. Das Filmstudio und die Produktionsgesellschaft Blumhouse befinden sich derzeit auf der Suche nach einem Ersatzregisseur; wann die Fortsetzung der Arbeit an dem Film folgt, ist nicht klar.

Hier den Trailer zum ersten Teil der Trilogie sehen:

2021 haben sich die zwei Produktionsunternehmen die Rechte an drei „Exorzist“-Filmen von Morgan Creek für rund 400 Mio. Dollar gesichert. „The Exorcist: Believer“ war mit knapp 300.000 Kinobesuchern in Deutschland, einem US-Einspiel von 65,5 Mio. Dollar und einem weltweiten Boxoffice von rund 136 Mio. Dollar aber nicht so erfolgreich, wie erwartet.