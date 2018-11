The Good, The Bad & The Queen: Hier die neue Single „Gun To The Head” inklusive Video

Damon Albarn hat anscheinend überall seine Finger mit im Spiel – in den neuen Musikvideos seiner Supergroup The Good, The Bad & The Queen mimt er passend dazu den Puppetmaster und das Holzpüppchen zugleich.

„Merrie Land” und die neue Single „Gun To the Head” haben The Good, The Bad & The Queen neulich erst bei „Later…with Jools Holland” – ihrem ersten Live-Auftritt seit elf Jahren – gespielt, jetzt folgt das Video zum Song der Tierliebhaber:

„We don’t care because we’re all animal lovers

We like to share our lives with them

Required of this song Is a case for love

When everything else

That keeps us together conspiring to tear us apart”

Ab 16. November 2018 soll MERRIE LAND, das zweite Album von The Good, The Bad & The Queen, erhältlich sein. Vorbestellen kann man es im Shop auf der Webseite der Band. Limitiert auf 300 Stück (aber noch bestellbar) ist beispielsweise das „Super Deluxe Boxset” inklusive (unter anderem) dem Album auf grünem Vinyl, einem Buch mit Lyrics und Artwork und einem handgedruckten Holzschnitt-Druck von Bassist Paul Simonon.

Die Trackliste von MERRIE LAND:

Merrie Land Gun To The Head Nineteen Seventeen The Great Fire Lady Boston Drifters & Trawlers The Truce Of Twilight Ribbons The Last Man To Leave The Poison Tree

The Good, The Bad & The Queen bestehen aus Sänger Damon Albarn (Blur, Gorillaz), Bassist Paul Simonon (The Clash), Schlagzeuger Tony Allen (u.a. Fela Kuti) und Simon Tong (The Verve). Ihr bisher einziges, selbstbetiteltes Album erschien 2007 und wurde von der Presse überaus positiv aufgenommen. In der Jahresbestenliste des Musikexpress landete THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN auf Platz 3 der besten Platten des Jahres 2007.

Arbeitstier Damon Albarn brachte erst im Juni 2018 mit THE NOW NOW ein neues Album mit den Gorillaz heraus und tourt mit der Band derzeit noch durch Nordamerika. Ob seine Verpflichtungen mit den Gorillaz eine Tour mit The Good The Bad & The Queen ausschließen, ist derzeit nicht bekannt.

Hier könnt Ihr das neue Album von The Good, The Bad & The Queen vorbestellen