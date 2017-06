The Killers’ neues Album heißt „WONDERFUL WONDERFUL“, hört „The Man“ hier im Stream

Jetzt ist sie raus: The Killers haben, wie angekündigt, heute Nacht ihre neue Single „The Man“ veröffentlicht. Der Song wird flankiert von weiteren Details zu ihrem neuen Album: Der Nachfolger zu BATTLE BORN aus dem Jahr 2012 erscheint, so viel wusste man schon, Ende September. Heißen, und diese Info ist neu, wird ihre fünfte Platte WONDERFUL WONDERFUL.

Hört „The Man“ von The Killers hier im Stream:

Was Brandon Flowers laut einer Pressemitteilung in „The Man“ macht? „(…)looking back on his younger self, the ‘Brandon Flowers’ persona from their Grammy-nominated debut Hot Fuss, and reconciling that wide-eyed character with the man he is now.“

WONDERFUL WONDERFUL wurde von Garret „Jacknife” Lee (R.E.M., Weezer, Silversun Pickups) mit Hilfe von Stuart Price produziert. Die Aufnahmen fanden in Las Vegas, der Heimat von The Killers, sowie in Los Angeles statt.

Dass The Killers sich dieses Jahr zurückmelden, deuteten sie schon länger an: Auf Twitter zum Beispiel posteten sie immer wieder Schnappschüsse von Fotosessions mit Anton Corbijn in der Wüste Nevadas, von Flowers im Cabrio vorm Casino, von Flowers mit „The Man“-Jacke vor einem Motel-Pool und so weiter.

Bei einem Konzert in Atlantic City spielten The Killers jüngst einen anderen neuen Song, der so neu gar nicht ist: „Run For Cover“ schrieb Flowers schon 2008 während der Sessions für DAY & AGE. Hört das Ding hier: