The Shins covern „Panic“ von The Smiths

Vor ein paar Wochen veröffentlichten The Shins ihr neues Album HEARTWORMS. Nun haben sie sich einem Song einer anderen, noch ungleich größeren Band gewidmet: Im Rahmen der Spotify Singles Sessions in New York spielten James Mercer und Co. unter anderem „Panic“ von The Smiths.

Mercer versucht in seiner Version gar nicht, dem Original eine eigene Note zu geben, sondern hält sich nah daran, und das tut Song und Interpret hörbar gut:

Neben „Panic“ spielten The Shins auch „Name For You“ von ihrem neuen Album. HEARTWORMS von The Shins ist am 10. März 2017 erschienen, darauf kehren The Shins „zum leichtfüßigen Indie-Pop ihrer Frühzeit zurück“.