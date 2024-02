Travis Kelce „kann es kaum erwarten“, dass Swifts LP „die Welt aufrüttelt“

Er hat das neue Album seiner Freundin bereits hören dürfen und ist begeistert.

Nicht nur Taylor Swifts Fans sind entzückt über die überraschende Ankündigung ihres neuen Albums THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Auch ihr Freund, der Footballspieler Travis Kelce, kann es kaum erwarten, dass ihre Platte „die Welt aufrüttelt“. Er muss sich zwar noch bis zum 19. April gedulden, aber lässt definitiv durchklingen, wie stolz er jetzt schon auf das Werk seiner Liebsten ist.

„Sie ist unglaublich“

Bei einer Pressekonferenz im Allegiant Stadium in Las Vegas anlässlich der „Super Bowl LVIII Opening Night“ hatte der Tight-End-Spieler wieder einmal liebevolle Worte für Taylor Swift übrig und sagte, dass er ihre Songs „unglaublich“ finden würde. „Ich habe einiges davon gehört, ja, und es ist unglaublich, ich kann es kaum erwarten, dass sie damit die Welt aufrüttelt, wenn es endlich herauskommt“, gab der 34-Jährige bekannt. Wirklich viele Details wollte er aber nicht verraten und entgegnete der Nachfrage schlicht: „Ich kann euch nichts sagen. Das überlasse ich ihr.“

Bei den Grammy Awards am 04. Februar konnte Kelce nicht als Swift-Cheerleader anwesend sein. Der Grund: Die trainingsintensiven Vorbereitungen auf den Super Bowl der am Sonntag, den 12. Februar, stattfindet, bei dem sein Team – die Kansas City Chiefs – auf die San Francisco 49ers treffen wird. Dennoch ist er natürlich begeistert über Swifts Leistungen, die bei der Preisverleihung geehrt wurden, und erklärt dazu: „Sie ist unglaublich, sie schreibt selbst die Geschichtsbücher um. Ich habe ihr gesagt: ‚Ich muss meinen Teil der Abmachung einhalten und auch mit etwas Hardware nach Hause kommen.‘“

Bei den 66. Grammys konnte Swift zwei Preise mit nach Hause nehmen – für das „Album of the year“ und das „Best Vocal Pop Album“. Damit gehörte sie zwar nicht zu den meistprämierten Artists des Abends, aber durfte sich durch dich Auszeichnung ihrer Platte MIDNIGHTS zum vierten Mal über den Grammy in der Top-Album-Kategorie freuen. Diesen Meilenstein erreichte bisher niemand, sodass die 34-Jährige nun Frank Sinatra, Stevie Wonder und Paul Simon hinter sich lässt, die diese Ehrung „nur“ dreimal entgegennehmen durften. Ingesamt hat die Sängerin bereits 14 Grammys erhalten.

Was wir bereits über THE TORTURED POETS DEPARTMENT wissen

Taylor Swift hat schon einmal via Instagram die Tracklist zu ihrer elften Platte veröffentlicht. Für zwei Songs holte sich die „Karma“-Sängerin Unterstützung von Post Malone und Florence and the Machine. Ihr Werk erscheint am Freitag, den 19. April, und kann jetzt bereits vorbestellt werden.

Vollständige Tracklist:

„Fortnight“ (feat. Post Malone) „The Tortured Poets Department“ „My Boy Only Breaks His Favorite Toys“ „Down Bad“ „So Long, London“ „But Daddy I Love Him“ „Fresh Out the Slammer“ „Florida!!!“ (feat. Florence And The Machine) „Guilty as Sin?“ „Who’s Afraid of Little Old Me?“ „I Can Fix Him (No Really I Can)“ „loml“ „I Can Do It With a Broken Heart“ „The Smallest Man Who Ever Lived“ „The Alchemy“ „Clara Bow“ Bonus Track: „The Manuscript“

Neben den prominenten Gästen auf THE TORTURED POETS DEPARTMENT fiel ihren Anhänger:innen noch eine weitere Sache auf, die Grund für Spekulationen ist. Ein Stück trägt nämlich den Namen „But Daddy I Love Him“, was laut ihrer Fans ein Hinweis auf ihren Ex-Freund Harry Styles sein könnte, der auf einem Street-Style-Foto, das viral ging, ein T-Shirt mit eben diesem Spruch trug. Alternativ könnte der Track allerdings auch auf das Zitat aus „Die kleine Meerjungfrau“ bezogen sein, in dem Ariel schließlich ihre Stimme aufgibt, um mit einem Mann zusammen zu sein.