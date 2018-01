Tyler, The Creator zeigt neue Golf Le Fleur x Converse-Sneaker bei Twitter

Tyler, The Creator hat sich für den neuen One Star mit Converse zusammengetan.

2017 war ein gutes Jahr für Tyler, The Creator. Der US-amerikanische Rapper veröffentlichte nicht nur sein neuestes Studioalbum FLOWER BOY, sondern hauchte mit seiner Converse-Zusammenarbeit dem Sneaker-Klassiker One Star neues Leben ein. 2018, so scheint es, will er genau dort ansetzen.

In einem aktuellen Tweet zeigt Tyler die in diesem Jahr erscheinenden Varianten des Golf Le Fleur x Converse One Stars.

GOLF le FLEUR* jan18 pic.twitter.com/eWtZQN1ggw — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) January 3, 2018

Stilistisch bleiben die neuen Editionen nah am im vorherigen Jahr veröffentlichten Paar. Das Obermaterial besteht aus Wildleder, die Mittelsohle aus weißem Gummi. Auffällig ist die mit Blumen verzierte Untersohle. Das Logo von Tylers Designmarke Golf wird auch auf dem Oberschuh aufgegriffen, indem es den ikonischen Converse-Stern einfasst.

Auch interessant Video: Tyler, The Creator besucht Converse und versucht seinen eigenen Schuh zu nähen Starfriseur und Kanye-West-Busenfreund Ibn Jasper hat anscheinend bereits sein eigenes Paar der exklusiven Sneaker erhalten. In einem Instagram-Post zeigt er seine waldgrünen Golf Le Fleur x Converse One Stars samt Schuhbox und Neujahrgrüßen von Converse und Tyler, The Creator.

Thx Bro @feliciathegoat A post shared by Ibn Jasper (@ibnjasper) on Jan 3, 2018 at 5:29pm PST

Offiziell erscheint der Schuh am 18. Januar und soll sowohl bei Converse als auch bei Golf Le Fleur online erhältlich sein. Ein Preis für den neuesten Sneaker aus der Feder des Wolf-Gang-Masterminds Tyler, The Creator ist bisher nicht bekanntgegeben worden.