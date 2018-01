Und im All fällt ein Sack Reis um: „Star Wars: Die letzten Jedi“ floppt in China

Mit einer gewissen Selbstverständlichkeit wird „Star Wars: Die letzten Jedi“ in den kommenden Tagen zum erfolgreichsten Kinostart des Jahres 2017 (also Jahresübergreifend gerechnet) werden. Aktuell hat der Film von Rian Johnson Kinotickets im Wert vom 1,2 Milliarden US-Dollar verkauft. Bei etwas mehr steht derzeit nur noch „Die Schöne und das Biest“, der im Frühjahr 2017 anlief. So beeindruckend die Zahlen auch sind, an den Vorgänger „Das Erwachen der Macht“ aus dem Jahr 2015 reicht der Erfolg von „Die letzten Jedi“ nicht heran.

Bei etwas mehr als 2 Milliarden Dollar landete „Das Erwachen der Macht" damals, allein 120 Millionen Dollar kamen aus China. Das Land hat sich zu einem der lukrativsten Filmmärkte der Welt entwickelt – auch wenn nur wenige amerikanische Filme dort starten dürfen. Disney setzte trotzdem auf chinesische Zuschauer, führte mit der Figur Rose sogar eine asiatische Figur ein, die in „The Last Jedi" zur Heldin werden durfte. Und die ein wenig wie an die Rest der Handlung angetackert wirkte – die Schauspielerin Kelly Marie Tran hat vietnamesische Vorfahren und sollte den Kinobesuch in Asien wohl noch attraktiver machen.

In China, wo Disney mit großen Erfolgen rechnete, ist „Die letzten Jedi“ nun aber regelrecht gefloppt. Am Startwochenende spielte der Film „nur“ 28 Millionen US-Dollar ein und schaffte es nicht einmal auf Platz Eins der Kinocharts. „Das Erwachen der Macht“ spielte dort vor zwei Jahren noch knapp über 50 Millionen US-Dollar am Startwochenende ein, das Spin-off „Rogue One“ brachte es auf circa 30 Millionen. Die Lust auf „Star Wars“ scheint in China zu sinken, anstatt anzusteigen. Dem Rest der Welt geht es ebenfalls so, in jedem Land besuchten deutlich weniger Zuschauer die aktuellste Episode der Reihe als noch „Das Erwachen der Macht“.

Das „Star Wars“-Franchise wird dennoch kontinuierlich ausgeschlachtet ausgebaut: Angeblich im Mai startet „Solo: A Star Wars Story“, ein Film über den jungen Han Solo. Experten rechnen aber noch mit einer Verschiebung des Starttermins in den Dezember. Im Jahr 2019 startet dann Episode IX, die noch keinen Titel hat.