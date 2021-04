US-Rapper Cordae veröffentlicht „JUST UNTIL….“-EP

Foto: Getty Images for LiveXLive, Roger Kisby. All rights reserved.

Cordae hat JUST UNTIL…. veröffentlicht, eine Vier-Track-EP mit Auftritten von Young Thug und Q-Tip.

Empfehlung der Redaktion „Bad Boy“-Rapper Black Rob stirbt mit 51 Jahren an Nierenversagen

Album erscheint bald

Bei dem neuen Projekt handelt es sich um eine Art Appetithäppchen, um die Wartezeit auf die kommende LP zu verkürzen. Der in North Carolina geborene Rapper hat auf dem Cover der neuen EP sogar das Erscheinen eines neuen Albums angeteasert. „See you soon, Album almost done“, schrieb Cordae auf das Artwork von JUST UNTIL….

Empfehlung der Redaktion Meek Mill & Tekashi 6ix9ine geraten beinahe aneinander

Besondere Feature-Gäste

Zwei der vier Tracks entstanden in Zusammenarbeit mit zwei sehr unterschiedlichen Rappern. „More Life“ dient als Opener und zeigt ihn zusammen mit A Tribe Called Quests Frontmann Q-Tip, während Cordae sich ein paar Minuten später mit Young Thug auf dem Track „Wassup“ verbindet.

Cordae veröffentlichte sein Debütalbum LOST BOY am 26. Juli 2019. Es wurde bei den Grammys 2020 in der Kategorie „bestes Rap-Album“ nominiert. Der Track „Bad Idea“ des Albums wurde als bester Rap-Song nominiert. Auf Lost Boy waren mit Chance the Rapper, Anderson .Paak, Ty Dolla Sign, Pusha T und Meek Mill namenhafte Vertreter der Musikbranche zu hören.