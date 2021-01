Die Berliner Band 13 Year Cicada hat auf ihren Konzerten das Publikum befragt: Was würdet ihr am Tag des Jüngsten Gerichts tragen? Würdet ihr euch noch einmal richtig rausputzen oder beschränkt ihr euch aufs Wesentliche, weil ihr eh gleich das Zeitliche segnen werdet? Die Mehrheit war sich stets einig: Sie würden die letzten Stunden auf Erden nackt verbringen.



13 Year Cicada bringen dieses Gedankenspiel mit dem Song „What Will You Be Wearing?“ und dem jetzt erschienenen Video zum Ausdruck. Denn selbst wenn alles den Bach runtergeht, scheint der Gedanke, stilvoll abzutreten zu müssen, nicht so leicht abzuschütteln zu sein.

13 Year Cicada: Die Single 4 TRACK MIND ist zum Download erhältlich

„What Will You Be Wearing“ von 13 Year Cicada wurde von Max Power und Thomas Götz aufgenommen, produziert und via Tomatenplatten auf der Single 4 TRACK MIND veröffentlicht. Darauf enthalten ist auch der Song „White Liar Glove“ – hier geht es zum Download. Das aktuelle Album der Band heißt OOYES und ist ebenfalls via Bandcamp erhältlich.