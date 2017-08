VR-Video: Fliegt mit Mac DeMarcos „This Old Dog“ durch Computerspielewelten

Mac DeMarco mag ein vergleichsweise kleiner Indiemusiker sein. Das hält ihn aber nicht davon ab, sensationell große Musikvideos zu drehen. Sahen wir dem 27-jährigen Songwriter neulich noch dabei zu, wie er mit dem Tod auf der Couch lümmelte, begleiten wir nun einen Hund durchs Weltall und andere Welten, die entfernt an alte Videospiele erinnern – und das quasi interaktiv.

Das Virtual-Reality-Video zu „This Old Dog“, dem Titelsong von Mac DeMarcos aktuellem Album, wurde von Rachel Rossin gedreht. Die lässt den Clip entsprechend so erklären:

„If you’ve ever wondered what it’s like to see the world through Mac DeMarco’s eyes the new VR music video for “This Old Dog,” from his recent album of the same name, might give you a taste. Created by multimedia artist Rachel Rossin, the piece takes Mac’s playful sense of humor and infuses it with first generation CGI and 90’s video game graphics, sending the viewer soaring to dizzyingly psychedelic heights.“

Mac DeMarcos drittes Album THIS OLD DOG ist am 5. Mai 2017 erschienen. Im November kommt DeMarco auf Deutschlandtour.