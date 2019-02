WHAM! BANG! POW!: Art Brut spielen drei Konzerte in Deutschland

Im November 2018 überraschten uns Art Brut mit ihrem neuen Album WHAM! BANG! POW! LET’S ROCK OUT. Fünf Jahre nach ihrem bisher letzten Album, TOP OF THE POPS, versuchte sich die Band um Sänger Eddie Argos an der Pastiche aus Fun-, Indie- und Artrock, die sie als Teil der „Class Of 2005“ einst berühmt machte. Im Frühjahr 2019 geht es damit sogar wieder auf Tour – präsentiert vom Musikexpress.

Alle Daten der kurzen Deutschland-Tour Art Bruts hier im Überblick:

13.04.19 Berlin | Urban Spree

14.04.19 Köln | Art Theater

15.04.19 München | Hansa 39

Hört Euch bis zum Tour-Beginn mit dem aktuellen Album WHAM! BANG! POW! LET’S ROCK OUT! warm, das Ihr hier streamen könnt:

