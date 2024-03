Wird dieser Song bei den diesjährigen Oscars gewinnen?

Im Vergleich von Streams und Gebühreneinnahmen der Nominierten liegt ein Song klar vorne.

Die Nominierten für die diesjährigen Oscars konnten bereits im Januar 2024 eingesehen werden. Jetzt wurde eine Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, welcher Kandidat in der Kategorie „Best Original Song“ 2024 wahrscheinlich den Award mit nach Hause nehmen kann. Diese Prognose wurde anhand von Faktoren wie Spotify-Streams und Gebühreneinnahmen aufgestellt. Auch die Gewinnerlieder der vergangenen zehn Jahre wurden dafür analysiert.

„What Was I Made For“ ist der Spitzenreiter

Der „Barbie“-Song „What Was I Made For?“ von Billie Eilish und Finneas ist der Song mit den meisten Tantiemen – also den Einnahmen der Urheber:innen. Mit über 633 Millionen Streams hat der Song bisher schätzungsweise 2,5 Millionen US-Dollar (circa drei Millionen Euro) eingebracht. Damit hat das Lied bereits 1,75 Prozent der Produktionskosten des Films wieder reingeholt, die bei 145 Millionen US-Dollar (circa 133 Millionen Euro) gelegen haben sollen.

Ranking der nominierten Songs:

„What Was I Made For“ („Barbie“) – ca. 633 Millionen Streams – ca. 2,5 Mil. US-Dollar Tantiemen

„I’m Just Ken“ („Barbie“) – ca. 105 Millionen Streams – ca. 420.000 US-Dollar Tantiemen

„The Fire Inside“ („Flamin Hot“) – ca. eine Millionen Streams – ca. 4700 US-Dollar Tantiemen

„It Never Went Away“ („American Symphony“) – ca. 690.000 Streams – ca. 2700 US-Dollar Tantiemen

„Wahzhazhe (A Song for My People)“ („Killers Of The Flower Moon“) – ca. 79.000 Streams – ca. 318 US-Dollar Tantiemen

Der erfolgreichste Gewinnersong der vergangenen zehn Jahre

Im Vergleich der Gewinner der letzten zehn Jahre in der Kategorie „Best Original Song“ sticht ein Track ganz klar hervor. Der Hit „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper aus dem Film „A Star Is Born“ hat ungefähr 2,3 Milliarden Streams und circa 9,3 Millionen US-Dollar (circa 8,5 Millionen Euro) Einnahmen und ist somit absoluter Spitzenreiter. Das Stück hat außerdem mit seinen Tantiemen 25,88 Prozent des Budgets vom Film eingenommen. Dieses lag bei 36 Millionen US-Dollar (circa 33 Millionen Euro).