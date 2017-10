„Your Name“ kommt endlich in deutsche Kinos. Es gibt aber einen Haken

Makoto Shinkais Anime „Your Name“ hat seit seiner Premiere 2016 nicht nur in Japan für Begeisterung gesorgt. Dort wurde der Film zwar ein Megahit, auch in einigen anderen Ländern füllte er die Kinos und entwickelte sich zum finanziell erfolgreichsten Anime aller Zeiten, toppte sogar das Einspiel von „Chihiros Reise ins Zauberland“.

Auch interessant „Your Name“: J.J. Abrams entwickelt ein Remake des Anime-Welterfolgs In „Your Name“ tauschen ein Junge aus Tokyo und ein Mädchen auf dem Land regelmäßig und unfreiwillig die Körper und verändern dann das Leben des jeweils anderen. Als sich die beiden nach einiger Zeit treffen möchten, tischt „Your Name“ einen ziemlich sensationellen Twist auf, den sich Zuschauer nun auch bald in Deutschland anschauen können.

Während in den USA nämlich schon an einem Remake des Films gearbeitet wird, dauerte es ungewöhnlich lang, bis „Your Name“ überhaupt einen Verleih gefunden hat. Universum hat sich im August allerdings die Rechte gesichert und zugesichert, „Your Name“ noch 2017 ins Kino zu bringen.

Etwas später ist es nun geworden: „Your Name“ wird im Januar 2018 in 120 Kinos zu sehen sein. Allerdings – und hier kommt der Haken – nur an zwei Tagen. Am 11. & 14. Januar wird der Film gezeigt, danach ist der Kino-Release schon wieder beendet.

Der Vorverkauf für die Tickets startet am 2. November, es bleibt zu hoffen, dass die Kinos zum Bersten gefüllt sein werden. Nicht nur, weil „Your Name“ es verdient hätte. Sondern auch, damit ausgewählte Filme aus Japan zeitnah wieder anständige Releases bekommen.