Eine Bahn voller Superstars: Das erste Foto vom „Ocean’s Eight“-Cast ist da

Im Sommer 2018 startet das Remake der „Ocean’s“-Trilogie, in der George Clooney, Matt Damon und Brad Pitt unter der Regie von Steven Soderbergh krumme Dinger drehten. Nun kommt das Remake, das sich mit einer ausschließlich weiblichen Kernbesetzung profilieren möchte.

Auch interessant Die Kardashians werden in „Ocean’s Eight“ mitspielen Das erste Szenenbild, das Rihanna am Montag auf Twitter verbreitete, zeigt die acht Diebinnen, um die sich die Handlung drehen wird. In einer New Yorker U-Bahn sitzen mehr oder weniger leicht zu erkennen: Rihanna, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Mindy Kaline, Awkwafina, Helene Bonham Carter, Sarah Paulson und Anne Hathaway. Was für ein irrer Cast.

Neuer Trend: Geschlechtertausch

Die grobe Handlung wurde vom Studio Warner Bros. ebenfalls veröffentlicht: Sandra Bullock wird die treibende Kraft hinter einem Betrug sein, den die acht Frauen bei der alljährlichen New Yorker Met Gala durchziehen werden. Bei der Veranstaltung wurde zuletzt auch schon gedreht, Moderator James Corden sowie Kim Kardashian und zwei ihrer Schwestern werden in einigen Szenen zu sehen sein.

Der einzige bisher bestätigte Darsteller aus der „Ocean’s Trilogie“ von Soderbergh ist Matt Damon, der das Remake mit den Filmen aus 2001, 2004 und 2007 verknüpfen wird. Der Name „Ocean’s Eight“ ist vom Studio nicht per Zufall gewählt. Sollte der Erfolg des neuen Films eine Trilogie rechtfertigen, könnte man noch auf „Ocean’s Nine“ und „Ocean’s Ten“ erhöhen.

Geschlechtertausch in Remakes ist der neue Trend in Hollywood. Zuletzt versuchte sich Sony an den weiblichen „Ghostbusters“, der Film floppte kolossal. Channing Tatum wird zudem bald als Meerjungmann zu sehen sein: Im „Splash“-Remake wird er die Rolle von Daryl Hannah aus dem Jahr 1984 übernehmen.