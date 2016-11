Kosmonaut Festival 2017 kündigt die ersten Acts an

Chemnitz calling again: Die Veranstalter des Kosmonaut Festival – namentlich Kraftklub, splash! Entertainment und Landstreicher Booking – haben die erstens Künstler für ihre 2017er-Ausgabe vorgestellt. Als Headliner der Jubiläumsrunde – das Kosmonaut feiert 2017 Fünfjähriges – werden Deichkind auftreten, die weiteren Bestätigungen reichen von HipHop über Postpunk bis Deutschpunk. Ein weiterer und bisher geheimer Headliner soll noch dazu kommen.

Kosmonaut Festival 2017 – die Bands im Überblick:

Deichkind, geheimer Headliner, Editors, Bilderbuch, 187 Strassenbande, MoTrip, OK KID, Von Wegen Lisbeth, Terrorgruppe, Mine, Fil Bo Riva, Blond, Giant Rooks, Pomrad

Das Kosmonaut Festival findet am 16. und 17. Juni 2017 am Stausee Rabenstein in Chemnitz statt. Tickets kosten 75 Euro plus Gebühren.