Adele bestätigt für 2022 eine Konzert-Residenz in Las Vegas

Foto: CBS via Getty Images, CBS Photo Archive. All rights reserved.

Adele hat bekanntgegeben, dass sie im kommenden Jahr eine zwölfwöchige Konzertreihe mit dem Titel „Weekends with Adele“ im Colosseum des berühmten „Caesars Palace Hotel“ in Las Vegas veranstalten werde. Die Reihe startet am 21. Januar 2022.

Wie der Titel der Konzertreihe bereits verrät: Adele wird an den Wochenenden zwischen dem 21. Januar 2022 und 16. April jeweils zwei Shows spielen. Die genauen Termine findet Ihr weiter unten. Der Ticketverkauf startet am kommenden Dienstag (7. Dezember) um 19:00 Uhr, deutsche Ortszeit. Der Verkauf erfolgt zunächst über das verifizierte Fanprogramm von Ticketmaster.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Adele (@adele)

Registrierung für Ticketkauf erforderlich

Um Tickets kaufen zu können, können sich Fans noch bis zum Freitag (3. Dezember) um 08:59 Uhr (deutsche Zeit) registrieren. Nur mit einer Registrierung können Tickets nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gekauft werden.

Adele hat am 19. November ihr viertes Album 30 veröffentlicht. Gerüchte um einen Las-Vegas-Plan gab es schon länger. Bislang sind dies die einzigen bestätigten Adele-Shows in den USA und angesichts ihrer Abneigung gegen Tourneen könnte dies vermutlich die beste Chance sein, sie überhaupt mal live zu sehen. Adeles einzige bisher angekündigte Shows auf dem alten Kontinent finden am 1. und 2. Juli 2022 im Londoner Hyde Park statt.

