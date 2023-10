Adele gedenkt Matthew Perry und nennt ihn „unglaublich mutig“

Seine „Friends“-Rolle Chandler war ihrer Meinung nach „der beste Comedy-Charakter aller Zeiten“.

Adele zollte dem verstorbenen Matthew Perry bei ihrem Konzert in Las Vegas Tribut. Sie hielt während ihres Gigs inne und sprach ins Mikrofon: „Ich werde mich für den Rest meines Lebens an diese Figur erinnern. Er ist wohl der beste Comedy-Charakter aller Zeiten“, sagte die Britin und meint damit Chandler Bing, den Perry in „Friends“ verkörperte.

Matthew Perry wurde nur 54 Jahre alt – der Schauspieler, der durch „Friends“ in den Neunzigern weltberühmt geworden war, verstarb am 28. Oktober in seinem Zuhause in Los Angeles. Die konkreten Umstände sind aktuell noch unbekannt.

Vielen Fans wird er für immer als Teil der sechsköpfigen Gruppe als der sarkastische Spaßmacher Chandler in Erinnerung bleiben. Seine Witze waren legendär und trugen maßgeblich zum Charme der beliebten Sitcom bei, die von 1994 bis 2004 gedreht wurde.

Chandler-Imitation brachte Adele immer zum Lachen

Weiterhin erklärte die Sängerin, sie habe den Mimen nie persönlich getroffen, würde aber trotzdem so viele Kindheitserinnerungen mit ihm verbinden.

„Als ich etwa zwölf Jahre alt war, machte einer meiner Freunde, Andrew, die beste Chandler-Imitation. Er hat das immer gemacht, um uns zum Lachen zu bringen. Und wenn einer von uns einen schlechten Tag hatte oder sich schlecht fühlte, hat er einfach so getan, als wäre er Chandler“, so Adele.

Adele empfand Matthew Perry als mutig

Zuletzt machte die Musikerin, die seit kurzem gar keinen Alkohol mehr trinkt, bei ihrer Show noch auf Perrys Offenheit in Bezug auf seine vergangene Drogensucht aufmerksam und lobte diese. „Mit seinen Kämpfen mit der Sucht und der Nüchternheit ist er so offen umgegangen, was ich unglaublich, unglaublich mutig finde“, sagte Adele.

In seinen seiner 2022er Autobiographie „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ teilte Perry Einblick in seine Erfahrungen mit Alkohol- und Opioidabhängigkeit.