All Eyez On ME: TRINA findet, „jede*r kann eine Bad Bitch sein“

In der 15. Folge von All Eyez On ME wollen wir euch TRINA ans Herz legen. Bereits ihre zwei veröffentlichten Tracks machen deutlich, das sich hier eine Musikerin mit klarem Standpunkt und einer No-Bullshit-Attitüde präsentiert. Sie setzt auf Ehrlichkeit, auf die Momente nach dem Gepose. Außerdem möchte die Hamburgerin dafür sorgen, dass Frauen im Gangsta-Rap ernster genommen und auch vom männlichen Publikum so richtig amtlich abgefeiert werden. Im Selfie-Interview erklärt die Newcomerin: „Ich will den Männern mehr Selbstvertrauen geben, solche Musik auch privat zu hören – mit den Jungs im Auto.“

All Eyez On ME: mit TRINA



Musikvideo: Warner Music Germany

Produktion: Felix Ferraris

WAS IST ALL EYEZ ON ME?

Mit All Eyez On ME wollen wir neuen Rap-Talenten in den sozialen Medien die Chance bieten, sich und ihre Musik vorzustellen und mit ein bisschen Glück groß rauszubringen. Zugegeben: Auch für uns ist es nicht so leicht, den Überblick zwischen all den Newcomer- und Up-Coming-Acts zu behalten. Gleichzeitig ist es aber für neue Künstler*innen mindestens genauso schwer, sich ohne professionelle Promo im dichten Musikdschungel zu behaupten. Das eine Erfolgsrezept für die Karriere haben wir leider nicht, allerdings die nötige Reichweite, ein größeres Publikum darauf aufmerksam zu machen. Denn jede Folge wird auf unseren sozialen Netzwerken zu sehen sein und dort ordentlich beworben.

