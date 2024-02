Alligatoah teasert drei neue Songs an – Fans entscheiden über Single

Das Snippet, das am meisten auf Tiktok verwendet wird, soll die nächste Single-Auskopplung werden.

Alligatoah hat Teaser zu neuen Songs veröffentlicht. Nicht nur auf einen weiteren Track vom neuen Album OFF gab es eine Vorschau, sondern gleich drei Snippets teilte der Musiker.

Fans haben Einfluss auf Single-Veröffentlichung

Fans haben nun die Möglichkeit, mitzubestimmen, welcher der drei Songs in voller Länge veröffentlicht wird. Ausschlaggebend wird die Nutzung der Soundschnipsel auf Tiktok sein. Denjenigen Song, der am häufigsten in Kurzvideos auftaucht, will Alligatoah als zweite Single für sein siebtes Album herausbringen. „Ich bin im Ruhestand – natürlich lasse ich meine Fans jetzt die Arbeit machen“, heißt es dazu in Anlehnung an einen aktuellen Tiktok-Trend.

Hier gibt es Alligatoahs Song-Teaser:

So klingen die Schnipsel

Die drei Songs tragen die Titel „Scheißdreck“, „Küssen“ und „Ich ich ich“ – in Eigenschreibweise alle kapitalisiert. Bei ersterem stechen auffällige Gitarren, ein hartes Schlagzeug sowie geschriene Passagen (vergleichbar mit dem Song „Hass“ von 2019) hervor. Auch „Küssen“ schlägt härtere Saiten an, auch wenn die Lyrics weniger angriffslustig ist. „Ich ich ich“ ist am sparsamsten instrumentiert, stellt dem jedoch ein Gitarrensolo von Mille Petrozza, Frontmann der deutschen Thrash-Metal-Band Kreator, entgegen. Textlich weckt der Song Erinnerungen an „Der Barmherzigste“ (2011).

Alligatoah auf neuen Pfaden

Alle drei Ausschnitte teilte Alligatoah in einem gemeinsamen Video. Dieses zeigt ihn in seinem Mond-Set, in dem er bisher alle Promo-Videos für OFF drehte. Der Musiker inszeniert das neue Album nämlich als Comeback, nachdem er sich 2023 für einige Wochen aus den Sozialen Medien zurückzog und bei Konzerten „1989–2023“ als Lebensdaten auf einen Banner schrieb. In gewisser Weise ist OFF wirklich eine „Wiedergeburt“. Was bisher zu hören war – vor den neuen Snippets erschien die Single „So raus“ mit Limp-Bizkit-Frontmann Fred Durst als Feature-Gast –, schlägt musikalisch eine neue Richtung ein. Privat ein Metal-Fan, hat der Rapper seine Einflüsse nun auch in seine eigenen Songs eingebaut. Vor allem das Subgenre des Nu Metal ist rauszuhören. 2022 trat Alligatoah auch beim Wacken Open Air auf, für 2024 ist er wieder im Line-up zu finden.

OFF erscheint am 22. März.