Am Hochzeitsabend: Gzuz stürmt bei UF0361–Konzert im Anzug auf die Bühne

Am vergangenen Freitag hat der Skandal-Rapper Gzuz standesamtlich geheiratet. Die Frau für sein Leben hört auf den Namen Lisa und ist 28 Jahre alt. Die beiden waren vor ihre Heirat bereits rund zwei Jahre zusammen und haben wohl große Pläne: Laut einer Instagram-Story von Lisa bauen sich die beiden gerade ein Haus. Sie schrieb: „Ich hab von meinem Bruder und seiner Freundin ein schönes Hochzeitsgeschenk bekommen. Wir bauen hier gerade ein Haus und da hat er uns einen Herz-Baum geschenkt. Das ist eine Linde und die pflanzt man dann ein und dieses Herz wird immer bleiben“.

Drohende Haftstrafe

Allerdings stehen für Gzuz voraussichtlich erst einmal harte Zeiten an. Kürzlich wurde der Rapper in einem Berufungsverfahren zu einer über achtmonatigen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht befand ihn der Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz für schuldig. Vor Gericht gab sich Gzuz reumütig: „Heute bin ich ein anderer Mann“, sagte er laut Medienberichten am Ende des Prozesses. Die Anwälte legten nach dem Urteil Revision ein, so dass es noch zu einem weiteren Prozess vor dem Bundesgerichtshof kommen wird. Dass sie eine Haftstrafe gegen den Rapper der 187-Straßenbande aber gänzlich verhindern können, gilt als unwahrscheinlich.

Am Hochzeitsabend: Gzuz stürmt UFO361-Konzert

Man kann davon ausgehen, dass Gzuz seine Hochzeit am Freitagabend gebührend gefeiert hat. Ein Stopp: das Konzert des Berliner Rappers UFO361 in der Sporthalle Hamburg. Auf mehreren Videos ist zu sehen, wie der Rapper für den gemeinsamen Song der beiden Rapper „Für die Gang“ auf die Bühne kommt – im Hochzeitsanzug. Ein durchaus kurioser Auftritt – der die Fans aber sehr gefreut haben dürfte. „Für die Gang“ ist auf dem UFO361-Mixtape „Ich bin 3 Berliner“ von 2017 zu hören.