Amazon Prime Video: Die wichtigsten neuen Serien und Filme im Februar 2020

Wie bei Streaming-Anbietern üblich, verändert auch Amazon Prime Video seine Mediathek kontinuierlich. Im Februar darf man sich vor allem im Bereich Serie auf starke Neustarts freuen. Wir haben uns das Programm angeschaut und die wichtigsten Inhalte bei Amazon Prime zusammengestellt.

Hier sind die wichtigsten Neuheiten im Februar 2020

Serien

The Marvelous Mrs. Maisel (Staffel 3 auf Deutsch)

7. Februar 2020

Es geht auf Tour! Midge (Rachel Brosnahan) darf durch die Gegend reisen und als Support für den charmanten Sänger Shy Baldwin (Leroy McClain) auftreten. Dafür muss sie nur ihr Zuhause und ihre Kinder zurücklassen. Die Tourgeschichten mit ihrer Chaoten-Managerin Susie (Alex Borstein) erscheinen jetzt auch auf Deutsch bei Amazon Prime Video.

Pastewka (Staffel 10)

7. Februar 2020

Nach einer Afrikareise ist Bastian Pastewka ein neuer Mensch. Zumindest will er das ganz Köln glauben lassen. Er versucht sich an seinem Buch, während um ihn herum die Menschen und die Welt auch mal andere Dinge ausprobieren und Überraschungen für den frisch erfundenen Star parat haben.

Shameless (Staffel 9)

11. Februar 2020

Viel los in Staffel 9: Frank (William H. Macy) will sich als Sprachrohr für Arbeiter einsetzen, Debbie (Emma Kenney) für die Minderung der Pay Gap, Fiona (Emmy Rossum) hat einen Plan, um noch mehr aus ihrer Immobilien-Bubble zu machen und Ian (Cameron Monaghan) muss mit dem Nachspiel seiner Verbrechen rechnen.

Hunters (Staffel 1)

21. Februar 2020

Die Nazis sind überall im New York der späten 70er-Jahre. Um zu verhindern, dass die Rechten in hohen Rängen ein Viertes Reich in den USA gründen, holen Meyer (Al Pacino) und seine Freunde zum Gegenschlag aus. Auch mit dabei: Jonah (Logan Lerman), der gerade erst seine Mutter verloren hat und nun Vergeltung will.

The Handmaid’s Tale (Staffel 1 und 2)

21. Februar 2020

Was einst Amerika war, ist hier das dystopische Gilead. Eine totalitäre Gesellschaft, in der Frauen jegliche Rechte verloren haben. Durch schädliche Umwelteinflüsse können nur noch wenige Frauen Kinder bekommen, aber die dazu noch fähig sind, haben nur diese einzige Rolle. Eine von ihnen ist Offred (Elisabeth Moss), die die Dienerin von dem Commander Fred Waterford (Joseph Fiennes) ist. Und die hat überhaupt keine Lust mehr, nach seiner Pfeife zu tanzen. Die Drama-Serie basiert auf den Romanen von Margaret Atwood.

Filme

Jurassic World: Das gefallene Königreich (2018)

4. Februar 2020

Die Dinos sind wieder los und der Tierflüsterer Owen (Chris Pratt) muss gemeinsam mit der Jurassic-Park-Leiterin Claire (Bryce Dallas Howard) die alten (und auch neuen) Urzeitwesen einfangen.

Burning (2018)

11. Februar 2020

Basierend auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami wird hier die Story von Jongsu (Yoo Ah-In) erzählt, der nach der Uni in seine Heimat zurückkehrt und dort auf seine frühere Schulkameradin Haemi (Jeon Jong-seo) trifft. Die beiden verbringen eine Nacht zusammen, aber dann reist Haemi nach Afrika. Als sie zurückkehrt, ist sie nicht mehr allein. Der reiche Ben (Steven Yeun) weicht nicht mehr von ihrer Seite. Und es wird noch schlimmer: Mit einem Mal verschwindet sie und keiner weiß, wohin.

Friedhof der Kuscheltiere (2019)

15. Februar 2020

Der Stephen-King-Klassiker neu aufgelegt: Die Familie Creed (u.a. Jason Clarke, Amy Seimitz und Jeté Laurence) zieht nach Maine, um dort einen Neuanfang zu starten. Doch was sie sich als ländliches Idyll vorgestellt haben, entwickelt sich aufgrund eines mysteriösen Friedhofs zum absoluten Horror.

Charlie Says (2018)

17. Februar 2020

Wie ticken die Frauen, die zusammen mit Charles Manson (gespielt von Matt Smith) in den 60er-Jahren unzählige Morde zu verantworten hatten? Merritt Wever will das in der Rolle als Studentin Karlene Faith herausfinden und spricht mit den lebenslang inhaftierten Sektenanhängerinnen Leslie (Hannah Murray), Patricia (Sosie Bacon) und Susan (Marianne Rendón).

Victoria

19. Februar 2020

Sebastian Schipper nimmt uns in „Victoria“ eine Nacht mit nach Berlin. Da schließt sich Touri Victoria (Laia Costa) der Gruppe um Sonne (Frederick Lau) an, die nicht nur in den Clubs feiern gehen, sondern auch noch ein krummes Ding drehen wollen. Die Romanzen-Krimi-Geschichte dauert 140 Minuten an und besteht nur aus einer einzigen Plansequenz.

Die Agentin (2019)

29. Februar 2020

Diane Kruger mimt die Ex-Agentin Rachel, die vom Mossad-Verbindungsmann Thomas (Martin Freeman) auf ihre Gefährlichkeit getestet werden soll. Denn nachdem sie sich einst in ihre Zielperson verliebte, tauchte sie plötzlich für eine ganze Weile unter.