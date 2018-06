Netflix und Amazon Prime Video sind die zwei größten Streaming-Konkurrenten wenn es um Filme und Serien geht. Den Vorteil, den Amazon gegenüber Netflix hat: Die Filmauswahl ist deutlich besser. Der große Nachteil: Das Menü ist je nach Gerät unübersichtlich (Computer) bis katastrophal (Smart-TV). Viele gute Film verenden also irgendwo in der Amazon-Mediathek, da vor allem die zum Einzelkauf angebotenen Neuheiten in den Fokus gerückt werden sollen.

Für den Filmabend ohne ewiges Suchen und Verzweifeln haben wir einige der besten Filme auf Amazon Prime Video für Euch zusammengestellt – die natürlich auch in der Flatrate-Mitgliedschaft enthalten sind. Mit dabei sind viele eigens von Amazon produzierte Filme und eigekaufte Highlights, viele davon mit Oscars prämiert.

„The Big Sick“

https://www.youtube.com/watch?v=PJmpSMRQhhs Video can’t be loaded: The Big Sick – Official US Trailer | Amazon Studios (https://www.youtube.com/watch?v=PJmpSMRQhhs)

Eine Eigenproduktion des Konzerns, der eine wahre Geschichte nacherzählt: Kumail Nanjiani verarbeitet in „The Big Sick“ Teile seines eigenen Lebens und erzählt, wie er seine große Liebe getroffen hat. Emily (Zoe Kazan) wird kurz nach den ersten Nächten mit Kumail von einer schweren Krankheit getroffen, er wartet danach mit ihren Eltern darauf, dass sie aus einem Koma erwacht – und geht auf Tuchfühlung mit seinen eventuell künftigen Schwiegereltern. „The Big Sick“ erzählt von Liebe, Vorurteilen und deren Überwindung. Und das mit viel Humor und ohne erhobenen Zeigefinger.

„No Country for Old Men“

Gewann 2007 den Oscar für den besten Film, vor allem für die philosophischen Gedanken, die sich in den ruhigeren Passagen dieser nervenzerfetzenden Geschichte ihren Weg bahnen. Ein Veteran (Josh Brolin) findet die Überreste eines geplatzten Kartell-Deals in Texas: Leichen, Patronen, Heroin und einen Koffer voller Geld, den er direkt mitnimmt und versteckt. Ab sofort ist ihm Chigurh auf den Fersen, einer der gestörtesten Auftragsmörder der Filmgeschichte – für dessen Darstellung Javier Bardem ebenfalls den Oscar erhielt. Muss man gesehen haben, mehrfach eigentlich.

„Drei“

https://www.youtube.com/watch?v=45C5lFxD6mk Video can’t be loaded: 3 (DREI) by Tom Tykwer- International Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=45C5lFxD6mk)

Hier ist dieses kreative, erfrischende Kino, nach dem Ihr immer sucht: Tom Tykwer hat 2010 neues Leben in das abgedroschene Prinzip Dreiecksbeziehung gebracht. Weil er in „Drei“ sinnvoll mit den Bildausschnitten spielt und keine nervigen Teenager auf der Suche nach Liebe zeigt, sondern mit Devid Striesow, Sophie Rois und Sebastian Schipper gestandene Schauspieler in die Rollen von gestandenen Menschen. Denen neue Lieben und Affären dann trotzdem noch einmal das Leben auf links dreht.

„Die versunkene Stadt Z“

https://www.youtube.com/watch?v=wwjtdOqTmrA Video can’t be loaded: The Lost City of Z International Trailer #1 (2017) | Movieclips Trailers (https://www.youtube.com/watch?v=wwjtdOqTmrA)

Eines der Filmhighlights 2017, die leider vom Blockbuster-Kino verschluckt wurden, was vielleicht auch am furchtbaren Titel liegt. In „Die versunkene Stadt Z“ machen sich Forscher auf dem Weg nach Ausgrabungsstätten und einer verschollen geglaubten Zivilisation. Der Abenteuerfilm ist düster und irre gut besetzt: Robert Pattinson, Charlie Hunnam und Tom Holland spielen die Hauptrollen, Sienna Miller ist ebenfalls dabei. Allein bei der Berlinale wurde der Film stürmisch bejubelt. Auf Amazon Prime ist der Film ebenfalls ab dem 31. Dezember verfügbar.

„Manchester by the Sea“

https://www.youtube.com/watch?v=gsVoD0pTge0 Video can’t be loaded: Manchester by the Sea Official Trailer 1 (2016) – Casey Affleck Movie (https://www.youtube.com/watch?v=gsVoD0pTge0)

Leider hat der Film ein großes Unglück forciert: Ein Ehepaar aus den USA beging einen Kindsmord, war anscheinend beeinflusst von den Ereignissen des Films, in dem Casey Affleck das Sorgerecht für seinen Neffen bekommt. Dabei muss seine Figur selbst erst einen unvorstellbaren Schicksalsschlag verkraften. Affleck gewann für seine Darstellung den Oscar, das Drehbuch wurde ebenfalls ausgezeichnet. 2017 war „Manchester by the Sea“ einer der mit Abstand besten Filme des Jahres. Und inmitten all der Kleinstadt-Frustration gibt es sogar auch ein wenig Hoffnung für den Zuschauer.

„Silence“

26 Jahre hat Meisterregisseur Martin Scorsese gebraucht, um sein Drama über Priester in Japan auf die Beine zu stellen, dann kam Amazon und gab ihm endlich die Millionen für das Projekt, als erstes wurde der Film mit Liam Neeson dann dem Papst gezeigt, der hat sich natürlich gefreut über den religiösen Film. Für alle anderen dient „Silence“ vor allem als perfekte Einschlafhilfe – in dieser Hinsicht wirklich ein echter Geheimtipp.

„Hardcore“

https://www.youtube.com/watch?v=gt_08xZRo_M Video can’t be loaded: Trailer HARDCORE (Deutsch) mit Sharlto Copley und Tim Roth (https://www.youtube.com/watch?v=gt_08xZRo_M)

Für Actionfans, die schon alles gesehen haben: „Hardcore“ ist nahezu unterträglich brutal, aber auch zugleich ein Geniestreich. Ein wilder russischer Nachwuchsregisseur (Ilya Naishuller) hat die 90 Minuten Dauerfeuer komplett mit GoPros aus der Ego-Perspektive des Helden gedreht. Ein schwindelerregender Film, den es so wirklich noch nie zuvor zu sehen gab.

„Paterson“

Wir dachten ja schon fast, wir hätten Indie-Liebling Adam Driver an das Blockbuster-Kino verloren. Immerhin ist er durch „Star Wars“ jetzt sogar kleinen Kindern bekannt. Doch dann kam Jim Jarmusch und machte aus Driver den Busfahrer und heimlichen Poeten „Paterson“. Und als dieser fährt er täglich durch seine Stadt, schreibt in den Pausen einige Zeilen, hört sich die Ideen seiner Freundin and und startet dann wieder in den nächsten Tag. Klingt langweilig? Ist es nicht, zeigt nur ein Leben in der Schleife, in der sich trotzdem viel Schönes finden lässt.

Wiener Dog

https://www.youtube.com/watch?v=zBx5OSV2UaE Video can’t be loaded: Wiener-Dog – Official Trailer | Amazon Studios (https://www.youtube.com/watch?v=zBx5OSV2UaE)

Ein Blick auf verschiedenste Figuren der amerikanischen Gesellschaft, allerdings aus der Sicht eines Dackels. Der Vierbeiner hat in seinem Leben gleich mehrere Besitzer, darunter Greta Gerwig und Danny DeVito. Smart, humorvoll und niedlich ist diese Indie-Perle, mit der die hauseigenen Amazon Studios 2016 klarstellten, dass sie zukünftig die erste Adresse für gutes Indie-Kino sein wollen. Geheimtipp!

Die Taschendiebin

Der vielleicht komplizierteste, definitiv aber der erotischste Film in dieser Liste. Chan-wook Park, seit Jahren gefeierter Regisseur aus Südkorea, inszeniert Intrigen in einem koreanischen Anwesen in den 1930ern dermaßen schön, dass man am liebsten mit einziehen möchte. Obwohl man dann dem Psychokrieg ausgesetzt wäre, den der Regisseur hier inszeniert. Die Spielfiguren: ein Hausmädchen, eine reiche Dame und ein Heiratsschwindler. Alle irgendwie miteinander im Bett, alle irgendwie gegen alle. Mit irren Twists im Minutentakt.

Die Liste wird fortlaufend aktualisiert, die besten Filme beim Streaming-Dienst Netflix findet Ihr hier.

