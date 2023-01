„Auch im Bentley wird geweint“: Deichkind feat. Clueso machen auf dicke (und kritische) HipHop-Hose

Foto: Sony. All rights reserved.

Clueso und Deichkind veröffentlichen eine gemeinsame Single samt Video. Seht und hört hier „Auch im Bentley wird geweint“:

Die Zusammenarbeit kam zustande, weil sich Deichkind für die Produktion ihres achten Albums NEUES VOM DAUERZUSTAND auf inoffizielle Deutschland-Tour begeben hatten. Die Rapper Porky und Kryptik Joe haben im vergangenen Jahr eine ganze Reihe befreundeter Künstler*innen besucht. Unter anderem Clueso in Erfurt. In einer von ihnen so beschriebenen Old-School-HipHop-Session ist dann „Auch im Bentley Wird Geweint“ entstanden. Die themen- und titelgebende Zeile geht auf eine Idee von Clueso zurück (und für die Älteren unter uns auch auf Kettcars „Im Taxi Weinen“), dessen Refrain sie auch im Kopf einbrennt. Für den Beat des gewohnt zynischen Tech-Rap-Tracks ist das Elektro-Produzentenduo Donkong verantwortlich.

Und weil HipHop-Ästhetik der kleine Bruder größerer Opulenz ist und zweites Bild eines wirklich reichen Lebensstils, haben die Künstler und der Regisseur La Perla den Bentley nicht nur als Projektionsfläche für Kapitalismuskritik, sondern auch für sich selbst zu nutzen gewusst. Nahtlos mit dem Inhalt verknüpft, zeigt das Video, was Luxusautos noch alles können. Es wurde mit einer verbauten Kamera gedreht.

Die Single wird am 17. Februar auch auf dem Deichkind-Album NEUES VOM DAUERZUSTAND erscheinen. Clueso hat sein bisher letztes Album ALBUM 2021 veröffentlicht.