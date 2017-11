Auf nach Hawkins: Monopoly gibt es bald in einer „Stranger Things”-Version

Für alle, die sich schon durch die gesamte zweite Staffel gebingewatched haben, gibt es nicht nur das „Stranger Things“-Videospiel für Smartphones. Das Retro-Game bekommt jetzt Zuwachs. Am 28. November bringt Hasbro eine Monopoly-Variante der Erfolgsserie heraus. Da fällt das Warten bis zur nächsten Staffel doch gleich viel leichter.

Das „Stranger Things“-Monopoly entführt Euch nach Hawkins, wo unheimliche Dinge passieren. Will Byers ist verschwunden und die Spieler wählen einen Spielstein in Form eines Fahrrads, eines Sneakers oder einer Kamera, um sich auf dem Spielfeld zu bewegen und Will zu finden. In einer offiziellen Beschreibung heißt es: „Pretend to search the town of Hawkins and buy, sell, and trade locations and vehicles from the show.” Die klasssischen Ereignis- und Gemeinschaftskarten werden durch Walkie-Talkie- und Blinklichter-Karten ersetzt, während Häusern und Hotels in Form von Forts und Verstecken daherkommen. Schließlich muss man aufpassen, dass man nicht im „Upside Down” landet.

Seit dem 27. Oktober ist die zweite Staffel „Stranger Things“ auf Netflix zu sehen. Der Soundtrack der neuen Staffel ist bereits digital erhältlich. Kyle Dixons und Michael Steins Soundtrack zu „Stranger Things 2” wird ab dem 12. Januar in drei verschiedene Vinyl-Varianten erhältlich sein.