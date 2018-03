Beyoncé und Jay-Z kündigen „On the Run II“-Tour an – hier die Deutschland-Termine

2014 waren Beyoncé und Jay-Z gemeinsam auf ihrer „On the Run“-Tour. Vier Jahre später bekommt die Konzertreihe nun eine Neuauflage: „On the Run II“ beginnt am 6. Juni 2018 in Großbritannien und führt das Paar im kommenden Sommer auch für zwei Konzerte nach Deutschland:

28. Juni – Berlin (Olympiastadion)

3. Juli – Köln (RheinEnergieSTADION)

Auch interessant Kurzessay JAY-Z beerdigt auf „4:44“ die Männlichkeit Der offizielle Vorverkauf beginnt am 19. März um 10 Uhr. Für Citi-Kreditkarteninhaber, Beyhive-Mitglieder und TIDAL-Abonnenten sind schon ab 14. März Karten erhältlich. Ticketpreise sind derzeit noch nicht bekannt.

Beyoncé veröffentlichte zuletzt LEMONADE im Jahr 2016, Jay-Zs 4:44 erschien 2017. Aktuell sind beide in DJ Khaleds Single „Top Off“ zu hören: