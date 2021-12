Bilderbuch kündigen neue Single „Zwischen deiner und meiner Welt“ an

Bilderbuch haben die Veröffentlichung eines neuen Songs angekündigt. „Zwischen deiner und meiner Welt“, so der Titel, soll am Freitag (09.12.2021) als Single erscheinen. Der Song sei auch Teil ihres kommenden Albums, heißt es in einer Mitteilung. Zu hören gibt es das neue Stück zwar noch nicht, aber zu lesen – das hier ist der Text von „Zwischen deiner und meiner Welt“:

„stromkabel hängen über’s feld

irgendwo

zwischen deiner und meiner welt

ein robot saugt ein hotel

swimming pool

i’m watching it

und denk an dich

wind

peitscht wellen über’s feld

irgendwo

zwischen deiner und meiner welt

so

so zocial boy

immer im internet

watching shit

Ich denk an dich

keine distanz

zwischen uns

ist weit genug

flüster nur

meinen namen

durch dein display

und ich bin da

wo immer du

bist bin ich da

hoch

fliegen vögel über’s feld

unendlich weit

zwischen deiner und meiner welt

schlaf

und mein gesicht entgleist

wie ein zug

ich steig ein

und komm zu dir

keine distanz

zwischen uns

ist weit genug.

flüster nur

meinen namen

durch dein display

und ich bin da

wo immer du

bist bin ich da

ich bin da

wo immer du

bist bin ich da

ich bin da

wo immer du

bist bin ich da“

Nach dem Release ihrer Doppelsingle „Nahuel Huapi/Daydrinking“ im Frühjahr 2021 hatten Bilderbuch im November ihr neues Album GELB IST DAS FELD angekündigt. Erscheinen soll es am 25. März 2022. Direkt danach will die österreichische Band die neuen Songs auch mit auf Tour nehmen. Dabei soll es in einige der schönsten Konzerthäuser des Landes, nein, der Länder, gehen. Geplant sind unter anderem Auftritte in der Hamburger Elbphilharmonie, in Berlins, Kölns und Münchens Philharmonie sowie im Wiesbadener Kurhaus. Der Vorverkauf startete am 18. November auf der Webseite der Band.

Bilderbuch auf „GELB IST DAS FELD“-Tour 2022 – die Termine

08/04/22 Hamburg – Elbphilharmonie

10/04/22 München – Isar Philharmonie

11/04/22 Berlin – Philharmonie

19/04/22 Wiesbaden – Kurhaus

20/04/22 Köln – Philharmonie

21/04/22 A-Salzburg – Großes Festspielhaus

22/04/22 A-Linz – Brucknerhaus

24/04/22 CH-Zürich – Kaufleuten

05/05/22 A-Wien – Arena Open Air

06/05/22 A-Wien – Arena Open Air

30/06/22 A-Graz – Kasematten Open Air

Aktuell touren Bilderbuch mit Roosevelt durch die USA. Die noch bevorstehenden Termine lauten:

08/12/21 Seattle, WA – Neptune Theatre

10/12/21 Vancouver, CAN – Biltmore Cabaret

11/12/21 Portland, OR – Doug Fir Lounge

13/12/21 San Francisco, CA – Public Works

15/12/21 Los Angeles, CA – Fonda Theatre

16/12/21 Santa Ana, CA – Observatory

18/12/21 Austin, TX – Empire

Bilderbuchs aktuelles, sechstes Album VERNISSAGE MY HEART erschien 2019 – nur drei Monate nach dessen Vorgänger MEA CULPA.