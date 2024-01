Drei neue Open-Air-Termine, danach könnte Schluss sein mit dem Tourneeleben.

Bushido hat neue Termine für seine – vielleicht ja letzten – Konzerte angekündigt. Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, den 24.01.2024 um 12:00 Uhr, bei Eventim. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 29.01.2024 um 12:00 Uhr.

Dabei handelt es sich um drei Open-Air-Termine:

28. Juni 2024 – Rostock, IGA Parkbühne

06. Juli 2024 – Bad Mergentheim, Residenzschloss

10. August 2024 – Bonn, Kunst!Rasen

Bushido über seine „größte Tour aller Zeiten“: „Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen. In den letzten Jahren war das aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben nicht möglich. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es in absehbarer Zeit losgeht. Es wird ein unvergessliches Erlebnis.“ Bei den „Herausforderungen“ dürfte es sich um den Gerichtsprozess gegen Abou-Chaker handeln; der Rapper suchte, aus Angst um sein Leben, zeitweise Zuflucht in Dubai.

!BUSHIDO!

„KÖNIG FÜR IMMER!“ Open Air Tour 2024

Donnerstag, 21. März 2024 Berlin, Mercedes-Benz-Arena AUSVERKAUFT

Freitag, 22. März 2024 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena AUSVERKAUFT

Samstag, 23. März 2024 München, Olympiahalle AUSVERKAUFT

Sonntag, 24. März 2024 Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena RESTKARTEN

Montag, 25. März 2024 Frankfurt am Main, Festhalle

Dienstag, 26. März 2024 Köln, Lanxess Arena

Dienstag, 9. April 2024 Zürich, The Hall (CH) RESTKARTEN

Mittwoch, 10. April 2024 Esch-Sur-Alzette, Rockhal (LUX)

Sonntag, 14. April 2024 Hamburg, Barclays Arena AUSVERKAUFT

Montag, 15. April 2024 Berlin, Mercedes-Benz-Arena

Dienstag, 16. April 2024 München, Olympiahalle

Mittwoch, 17. April 2024 Wien, Stadthalle Halle D

Montag, 29. April 2024 Mannheim, SAP-Arena

Dienstag, 30. April 2024 Stuttgart, Porsche-Arena RESTKARTEN

Open Airs – Tour 2024

Freitag, 16. August 2024 Braunschweig, Volksbank BraWo Bühne

Samstag, 24. August 2024 Kassel, Messegelände

Freitag, 28.Juni 2024 Rostock, IGA- Parkbühne NEU

Samstag, 06. Juli 2024 Bad Mergentheim, Residenzschloss NEU

Samstag, 10. August 2024 Bonn, Kunst!Rasen NEU

