Dave Grohl: Memoiren sind in erweiterter Fassung erschienen

Die Memoiren enthalten nun auch Ausführungen zur ersten Begegnung mit Paul McCartney & Playlisttipps.

2021 veröffentliche Dave Grohl seine Memoiren „Dave Grohl: The Storyteller – Tales In Life & Music“. Am 31. Oktober erschien nun eine weitere Deluxe-Edition seines Werkes in Taschenbuchform mit einigen neuen Geschichten und Erzählungen des Foo-Fighters-Frontmanns.

Mehr Erzählungen und Songempfehlungen

Schon in der ersten Ausgabe des Buches gab der Sänger, Gitarrist und Drummer nuancierte Einblicke in seine Gedankenwelt – jetzt gibt er mit der neuen Buchversion noch weitere Insights preis. Bei den neuen Parts seiner Memoiren handelt es sich um ein philosophisches Essay von Grohl über das Konzept der Kreativität, eine Reihe von Schreibanregungen, die vielleicht zu einem eigenen Song führen könnten, und eine tiefergehende Untersuchung von einigen seiner Lieblingssongs der Foo Fighters.

Dave Grohl erzählt in seiner Autobiografie nun auch von dem Moment, in dem er das erste mal auf Paul McCartney traf. Diese Ausführung war bisher nur in der Hörbuch-Variante von „Dave Grohl: The Storyteller – Tales In Life & Music“ nachzuhören. Ein weiteres Plus: Seine Fans erhalten auch einige Playlist-Empfehlungen von dem Musiker. Er gibt Songtipps und erzählt, was er so hört, wenn er kocht, grillt oder seine Kinder chauffiert. Seine erweiterten Memoiren sind ab sofort hier erhältlich.

Das Nirvana-Jubiläum

Nirvanas IN UTERO feiert aktuell 30. Jubiläum – und zwar mit einer Deluxe-Ausgabe der Platte, die am 27. Oktober veröffentlicht wurde. Mehr Einblicke in die Geschichte der Grunge-Band, in der Grohl der Schlagzeuger war, gibt es zusätzlich in der aktuellen Ausgabe von MUSIKEXPRESS.