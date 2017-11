Disney hat eine neue „Star Wars“-Trilogie angekündigt

Die Machtgier ist stark in Disney: Nicht nur, dass es jedes Jahr einen neuen „Star Wars“-Teil geben soll, das große Interesse an der Filmsaga nutzt der Konzern auch schamlos aus, um Kinobetreiber auszubeuten. Und so schnell wird auch kein Ende in Sicht sein, denn nun hat Disney eine neue Trilogie angekündigt.

Ein „Star Wars“-Neuanfang

Ein Verantwortlicher für die Episoden zehn bis zwölf wurde auch schon gefunden: Rian Johnson, Regisseur von „Star Wars: Die letzten Jedi" wird die Drehbücher schreiben und die Regie übernehmen. Zwischen den Zeilen der offiziellen Ankündigung liest es sich übrigens ganz so, als ob Disney mit der neuen Trilogie gleichzeitig einen Reboot der Reihe plant. So soll der neue Dreiteiler nämlich nicht nur an einem ganz anderen Ende der Galaxis spielen, auch wird er sich von der bisherigen Skywalker-Saga abwenden, die im Mittelpunkt der ersten beiden Trilogien stand.

Ob Rey, Finn und all die anderen in „Das Erwachen der Macht" eingeführten Figuren eine Rolle in der neuen Reihe spielen werden, dazu hat man sich bisher noch nicht geäußert. Da Disney in der Ankündigung aber von einer „leeren Leinwand" und „unerforschten Regionen" der Galaxis spricht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es einen Neuanfang innerhalb des „Star Wars"-Universums geben wird.

Der Kinostart von „Star Wars: Episode X“ ist bisher noch unbekannt, sollte Disney aber am bisherigen Fahrplan festhalten, wird der Film vermutlich 2021 ins Kino kommen. Also zwei Jahre nach „Episode IX“, für die zuletzt J.J. Abrams gewonnen werden konnte, nachdem Colin Trevorrow als Regisseur gefeuert wurde. Und zwischen „Episode IX“ und „Episode X“ wird vermutlich ein Spin-Off über Obi-Wan erscheinen: