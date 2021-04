Donald Trump kritisiert Oscar-Verleihung mit bizarrem Statement

Jetzt, da Donald Trump nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten und auf Lebzeiten von Twitter verbannt ist, scheint er stets nach neuen Wegen zu suchen, seine abstrusen Gedanken und Meinungen öffentlich teilen zu können.

Anders lässt sich die Flut an offiziellen Statements nicht erklären, die der ehemalige Präsident seit einigen Wochen nacheinander veröffentlicht. In einem neuen Schreiben, das Trump am Dienstag (27. April) teilte, hat er es augenscheinlich auf die diesjährige Oscar-Verleihung abgesehen – oder wie er betont: die „Academy Awards“.

Trump gibt Tipps für eine „bessere“ Verleihung

In dem Statement heißt es: „Was früher ‚The Academy Awards‘ hieß und jetzt ‚Oscars‘ genannt wird – ein weit weniger wichtiger und eleganter Name – hatte die niedrigsten TV-Einschaltquoten in der aufgezeichneten Geschichte, sogar noch viel niedriger als im letzten Jahr, das ein weiteres Rekordtief darstellte.“ Trump fügte hinzu: „Wenn sie mit der aktuellen lächerlichen Formel weitermachen, wird es nur noch schlimmer werden – wenn das überhaupt möglich ist.“ Daraufhin teilte Trump (ungefragt) noch einige Tipps und Tricks, wie man die Veranstaltung in Zukunft vielleicht besser gestalten könnte.

„Seid nicht so politisch korrekt und langweilig, und macht es richtig“

So schreibt er: „Geht 15 Jahre zurück, schaut euch die ursprüngliche Idee an, ändert den Namen zurück zu THE ACADEMY AWARDS, seid nicht so politisch korrekt und langweilig, und macht es richtig.“ Er fügt in Großbuchstaben hinzu: „AUSSERDEM SOLLTE MAN EINEN GROSSARTIGEN MODERATOR ZURÜCKBRINGEN. Diese Fernsehleute verbringen ihre ganze Zeit damit, darüber nachzudenken, wie sie die Demokratische Partei, die unser Land zerstört, fördern und Konservative und Republikaner ausschalten können. Diese Strategie hat für die Academy sicherlich nicht gut funktioniert!“

Die 93. Academy Awards – die übrigens schon immer so hießen – fanden am 25. April 2021 statt und hatten tatsächlich ein Rekordtief an Einschaltquoten. Der Grund: Die Corona-Krise hat es für viele Zuschauer*innen unmöglich gemacht, die diesjährigen nominierten Filme überhaupt sehen zu können. „Nomadland“ von Chloé Zhao heißt der große Gewinner der diesjährigen Oscars: Auszeichnungen gab es für den „besten Film“, die „beste Regie“ und die „beste Hauptdarstellerin“. Den Preis als bester Hauptdarsteller gewann Anthony Hopkins für seine Rolle in „The Father“, beste Hauptdarstellerin wurde Frances McDormand.

