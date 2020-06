Mit Neil Young, Fiona Apple und Co.: Wir verlosen den „Echo In The Canyon“-Soundtrack auf Vinyl

Foto: Echo In The Canyon, LLC. All rights reserved.

In der Musikdokumentation „Echo In The Canyon“ kommen neben zahlreichen weiteren Musikern auch Tom Petty und Jakob Dylan zu Wort.

Andrew Slater, Regisseur und ehemaliger CEO von Capital Records, erzählt in seiner Musikdokumentation „Echo In The Canyon“ vom Einfluss des Laurel Canyon in Los Angeles auf die Folk-Rock-Szene der 1960er-Jahre. Begleitet von Bob Dylans Sohn Jakob besucht Slater hierfür prominente Zeitzeugen wie Eric Clapton, Ringo Starr, Graham Nash und Jackson Browne, die von dem besonderen Zauber der kalifornischen Wohngegend berichten und in dort gesammelten Erinnerungen schwelgen.

„Echo In The Canyon“-Trailer:

Auch der Soundtrack zur Dokumentation besticht durch ausgezeichnete Feature-Gäste. Mit dabei sind unter anderem „Queens of the Stone Age“-Frontmann Josh Homme, Neil Young, Beck, Fiona Apple und Jazz-Sängerin Norah Jones, die es sich allesamt zur Aufgabe gemacht haben, bekannte Musiker des Jahrzehnts wie The Mamas and the Papas, The Byrds und The Turtles mit Neuinterpretationen ihrer bekanntesten Songs zu ehren.

Die Tracklist zum „Echo In The Canyon“-Soundtrack:

Go Where You Wanna Go (feat. Jade Castrinos) The Bells of Rhymney (feat. Beck) You Showed Me (feat. Cat Power) She (feat. Josh Homme) In My Room (feat. Fiona Apple) Goin’ Back (feat. Beck) Never My Love (feat. Norah Jones) It Won’t Be Wrong (feat. Fiona Apple) No Matter What You Do (feat. Regina Spektor) Questions (feat. Jakob Dylan, Stephen Stills) Just Wasn’t Made For These Times (feat. Neil Young) Expecting to Fly (feat. Regina Spektor) What’s Happening (feat. Neil Young)

Pünktlich zum digitalen Release des Films am 8. Juni 2020 verlosen wir den „Echo In The Canyon“-Soundtrack auf Vinyl. Dafür müsst Ihr nur eine ganz einfach Frage beantworten.

Wie heißt Bob Dylans Sohn, der sich in „Echo In The Canyon“ gemeinsam mit Andrew Slater auf eine musikalische Entdeckungsreise begibt?

