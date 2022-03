Einer geht noch: Bilderbuch hauen „I’m Not Gonna Lie“ raus

Foto: Hendrik Schneider. All rights reserved.

Am 8. April ist es endlich so weit: Bilderbuch veröffentlichen ihr neues Album GELB IST DAS FELD. Vorab ließen sie mit der Doppelsingle „Nahuel Huapi/Daydrinking“, „Zwischen deiner und meiner Welt“ sowie der weiteren Doppelsingle „Schwarzes Karma“ / „Ab und Auf“ bereits diverse Songs daraus hören. Nun kommen mit „I’m Not Gonna Lie“ noch ein weiterer hinzu.

Der Text des neuen Songs liest sich teilweise wie ein Kommentar zur aktuellen Weltlage. Da heißt es in typischem Maurice-Ernst-Singsang etwa:

schuscha schuscha schuscha meine welt ist in a shake schuscha schuscha schuscha diese welt ist in a change schuscha schuscha schuscha