Facebook: Totale Mondfinsternis war das beherrschende Thema 2018

„Was machst du gerade?“, fragt Facebook seine Nutzer auf der Startseite. Nun wissen wir es, zumindest für die deutschen User und das Jahr 2018 – dem Facebook-Jahresrückblick sei Dank.

Demnach war die Totale Mondfinsternis das beherrschende Thema in der deutschen Community des sozialen Netzwerks. Facebook ermittelte, dass es der am meisten erwähnte Begriff in Nutzer-Beiträgen gewesen sei. Weltweit war der Internationale Frauentag am 8. März das beliebteste Thema der Facebook-User. Auch interessant Jahresrückblick 2018 Twitter: #wirsindmehr ist der meist diskutierte Hashtag des Jahres

Darüber hinaus war die Veranstaltung „Totale Mondfinsternis 2018 – Die Jahrhundertfinsternis“ das im Netzwerk erstellte Event mit den meisten Zusagen. Erst dahintern finden sich mit dem Parookaville, Airbeat-One, Lollapalooza Berlin und dem Deichbrand gleich vier der größten Musikfestivals des Landes.

Besondere Anteilnahme erhielt Facebook zufolge der Tod der The-Cranberries-Sängerin Dolores O’Riordan am 15. Januar. Ihr Ableben sei im Netzwerk am häufigsten öffentlich betrauert worden. Auch interessant Jahresrückblick 2018 Spotify: Drake ist der weltweit meistgestreamte Künstler des Jahres

Facebook bietet seinen Nutzern ab heute, dem 10. Dezember, die Möglichkeit an, unter fb.com/memories einen persönlichen Jahresrückblick einzusehen, zu bearbeiten und mit Freunden zu teilen.

Facebooks Jahrescharts findet ihr hier noch einmal im Überblick:

Top-Themen 2018 in Deutschland:

Totale Mondfinsternis Oscar-Verleihung Weltmeisterschaftsspiel: Deutschland gegen Mexiko Viral-Video aus Island zum Thema Palmöl Kroatien ist der Favorit der Deutschen im Finale der Fußballweltmeisterschaft

Top-Veranstaltungen 2018 in Deutschland:

Totale Mondfinsternis 2018 – Die Jahrhundertfinsternis PAROOKAVILLE 2018 Airbeat-One Festival 2018 Lollapalooza Berlin 2018 Deichbrand Festival 2018

Anteilnahme auf Facebook: