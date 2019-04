Flying Lotus kündigt neues Album „FLAMAGRA“ an

Flying Lotus 2017 im BUILD Studio in New York

Nach fünfjähriger musikalischer Pause kündigt Flying Lotus nun sein sechstes Studioalbum FLAMAGRA an. Zusätzlich hat Steven Ellison, wie der Rapper mit bürgerlichen Namen heißt, die erste Singleauskopplung mit einem dazugehörigen aufwändig produzierten Video im Gepäck.

FLAMAGRA soll am 24. Mai bei Warp Records erscheinen und zahlreiche Features enthalten. So sollen unter anderem Anderson .Paak, George Clinton, Little Dragon, Tierra Whack, Denzel Curry, David Lynch, Shabazz Palaces, Thundercat, Toro y Moi und Solange auf dem neuen Werk des Rappers und Filmemachers zu hören sein.

Kooperation

Die Tracklist von „FLAMAGRA“:

Heroes Post Requisite Heroes In A Half Shell More feat. Anderson .Paak Capillaries Burning Down The House feat. George Clinton Spontaneous feat. Little Dragon Takashi Pilgrim Side Eye All Spies Yellow Belly feat. Tierra Whack Black Balloons Reprise feat. Denzel Curry Fire Is Coming feat. David Lynch Inside Your Home Actually Virtual feat. Shabazz Palaces Andromeda Remind U Say Something Debbie Is Depressed Find Your Own Way Home The Climb feat. Thundercat Pygmy 9 Carrots feat. Toro y Moi FF4 Land Of Honey feat. Solange Thank U Malcolm Hot Oct.

„Einen groben thematischen Rahmen hatte ich von Anfang an im Hinterkopf: Es sollte um Feuer gehen, um ein ewiges Feuer auf einem Hügel“, so Ellis in einem offiziellen Statement über die Arbeit an seinem neuen Album.„Manche Menschen lieben dieses Feuer, andere hassen es. Die einen verabreden sich dort, die anderen nutzen es, um in den Flammen alte Liebesbriefe zu verbrennen.“

Das düstere Video zur ersten Single „Fire Is Coming“ wurde von David-Firth co-produziert und erinnert nicht zuletzt wegen David Lynchs Stimme, die Ellis für den Song gesamplet hat, an eine verkürzte „Twin Peaks“-Folge.

Im Herbst 2019 will Flying Lotus mit seinem neuen Album durch Nordamerika, Europa und Japan touren.

2014 hatte Ellis sein aktuelles Album YOU’RE DEAD! veröffentlicht, für das er eine Grammy-Nominierung erhielt. Aber auch an den Alben anderer Interpreten, wie beispielsweise Kendrick Lamars TO PIMP A BUTTERFLY, hat der Rapper in den vergangenen Jahren mitgearbeitet. Zuletzt feierte Ellis 2017 mit seiner Horror-Komödie „Kuso“ beim Sundance Festival Premiere.