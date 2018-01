Franz Ferdinand stellen ihren neuen Song „Lazy Boy“ vor

Das kommende Album von Franz Ferdinand ist das erste in neuer Besetzung: Gitarrist, Co-Songwriter und Gründungsmitglied Nick McCarthy verließ Franz Ferdinand 2016, später stiegen Julian Corrie (Keyboards) und Dino Bardot (Gitarre) ein.

Mit dem Titeltrack „Always Ascending“, „Feel The Love Go“ und „Paper Cages“ zeigte die Band bereits, in welche Richtung die neue Platte gehen könnte. Der neueste Song, der einen Ausblick auf das Album bittet, heißt „Lazy Boy“ und erinnert stark an die früheren Franz Ferdinand der 00er-Jahre:

ALWAYS ASCENDING erscheint am 9. Februar 2018 und wurde in den Londoner RAK Studios sowie in den Motorbass Studios in Paris mit Produzent Philippe Zdar (Beastie Boys, Phoenix, Cassius) aufgenommen.

Franz Ferdinand auf Deutschland-Tour 2018

01.03.2018 Hamburg – Mehr! Theater

05.03.2018 Köln – Palladium

07.03.2018 Berlin – Tempodrom

12.03.2018 München – Tonhalle

Die Tracklist von ALWAYS ASCENDING:

1. „Always Ascending“

2. „Lazy Boy“

3. „Paper Cages“

4. „Finally“

5. „The Academy Award“

6. „Lois Lane“

7. „Huck And Jim“

8. „Glimpse Of Love“

9. „Feel The Love Go“

10. „Slow Don’t Kill Me Slow“