Grammys 2023: Harry Styles‘ Auftritt wurde durch technische Probleme erschwert

Harry Styles und einige Tänzer*innen präsentieren „As it Was" während der Grammy-Verleihung, Los Angeles, Kalifornien, 2023.

Trotz seines dreifachen Erfolgs, unter anderem als Gewinner des begehrten „Album of the Year“-Awards, war Harry Styles‘ Grammy-Nacht durchwachsen. Während seines Auftritts, bei dem er den Song „As it Was“ präsentierte, gab es offenbar ein technisches Problem mit der Bühne. Wie auch im Musikvideo zur Lead-Single seines Albums HARRY’S HOUSE war der Auftritt um eine drehbare Bühne konzipiert, die Styles sich mit einigen Tänzer*innen teilte. Die Choreografie des Auftritts wirkte allerdings ein wenig klobig. Den Grund dafür hat einer der Tänzer in einem TikTok-Video verraten.

Die rotierende Bühne drehte sich während der Performance nicht in dieselbe Richtung, wie während der Proben. Styles und sein Cast mussten also improvisieren und ihre Tanzeinlage an die neue Richtung anpassen.

Es war nicht das einzige Missgeschick, das Styles‘ fast perfekten Abend trübte. Auch eine Formulierung während seiner Dankesrede hat in den sozialen Medien für Kopfschütteln und Unverständnis gesorgt.