Am 04. Februar werden die beiden Künstler:innen erstmalig zusammen Chapmans Track auf die Bühne bringen.

Schon seit einigen Jahren ist Tracy Chapman nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten, doch am 05. Februar wird sich das ändern. Die 59-Jährige tritt nämlich bei den Grammys 2024 in Los Angeles gemeinsam mit Luke Combs auf. Zusammen werden sie ihren Track „Fast Car“ live zum Besten geben.

Tracy Chapman schreibt Geschichte

Luke Combs‚ Chapman-Cover von „Fast Car“ erreichte im Sommer 2023 die Spitze der „Billboard Country Airplay“-Charts. Dieser Erfolg war auch für Chapman ein Meilenstein in ihrer Karriere. Sie avancierte dadurch zur ersten Schwarzen Frau, die als alleinige Songwriterin an einem Nummer-eins-Country-Hit beteiligt war. Gegenüber „Billboard“ erklärte die Sängerin und Gitarristin, nie damit gerechnet zu haben, sich in den Country-Charts wiederfinden zu dürfen. Weiterhin hieß es von ihr: „Ich freue mich für Luke und seinen Erfolg und bin dankbar, dass neue Fans ‚Fast Car‘ gefunden und angenommen haben.“

Tracy Chapmans Hit-Single wurde 1988 zum ersten Mal veröffentlicht und erlebte bereits 2015 ein erstes House-Revival durch Jonas Blue und Dakota. 35 Jahre nach ihrem Debüt erreichte dann Combs‘ Interpretation von „Fast Car“ außerdem den zweiten Platz der „Hot 100 Billboard Charts“ und wurde mit dem CMA-Preis (Akronym für „Country Music Association“) als Song sowie Single des Jahres ausgezeichnet.

Chapmans Sieg beim CMA war ebenfalls ein wichtiger Schritt in der Musikgeschichte. Denn der Country-Award wird seit 1967 verliehen und in den 56 Jahren hatte noch nie ein:e Schwarze:r Songwriter:in den Preis für den Song des Jahres gewonnen, bevor Chapman die Trophäe 2023 mit nach Hause nahm.