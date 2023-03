In Memoriam: Diese deutschen Verstorbenen wurden bei den Oscars 2023 geehrt

Auch bei den diesjährigen Academy-Awards wurden im „In Memoriam“-Segment kürzlich Verstorbene aus Film und Musik geehrt. Im Zuge dessen trat Lenny Kravitz auf und sang dazu sein Lied „Calling All Angels“. Neben Größen wie Jean-Luc Godard, Ray Liotta und Burt Bacharach waren darunter auch die zwei Deutsche: Wolfgang Petersen und Simone Bär.

Simone Bär fing als Regieassistentin an, bevor sie den Großteil ihrer Karriere als Castingdirektorin arbeitete. Zuletzt war sie an der mit vier Oscars ausgezeichneten „Im Westen Nichts Neues“-Verfilmung beteiligt. Zudem arbeitetet sie mit den Regisseuren Tom Tykwer und Christian Petzold zusammen. Neben den beiden deutschen Erfolgs-Serien „Dark“ und „Babylon Berlin“ war sie auch international tätig für in Deutschland spielende oder gedrehte Hollywood-Produktionen, beispielsweise für Wes Andersons „Grand Budapest Hotel“, Steven Spielbergs „Gefährten“ und Quentin Tarantinos „Inglorious Basterds“. Ihr wurde nachgesagt, einen großen Einfluss auf Daniel Brühls Karriere gehabt zu haben. Bär verstarb im Alter von 57 Jahren am 16. Januar 2023 in Berlin an einer Krebserkrankung.

Wolfgang Petersen war 1981 für die Regie und das Drehbuch der „Das Boot“-Verfilmung zuständig, die sowohl in den USA als auch in Deutschland große Erfolge feierte. Nachdem er zuvor unter anderem mehrere „Tatort“-Folgen und die „Skandal“-Verfilmung „Die Konsequenz“ in den 70er-Jahren drehte, zog er in den 80ern nach seinem Erfolg nach Los Angeles. Auch Michael Endes „Die unendliche Geschichte“ verfilmte er erfolgreich, wobei er auch dort am Drehbuch beteiligt war. 2004 folgte mit „Troja“ einer seiner erfolgreichen Blockbuster und Anerkennung in den USA. Seine Filme wurden für insgesamt 15 Oscars nominiert. Am 12. August 2022 verlor Petersen den Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs und verstarb im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Los Angeles.

Hier ist die komplette Liste mit allen bei der Oscar-Verleihung geehrten Verstorbenen. In dem digitalen Magazin der Academy wurde über 200 Film- und Musik-Schaffende geehrt.