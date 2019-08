Jack White verlässt Baseball-Spiel um ein Konzert zu spielen – und ist rechtzeitig zurück um das Ende zu sehen

Foto: Getty Images for iHeartMedia, Rich Fury. All rights reserved.

Am 17. August 2019 besuchte Jack White das Baseball-Spiel Washington Nationals gegen Milwaukee Brewers in Washington.

Kurz nach Beginn des Spiels verschwand er um in der nahegelegenden Konzert-Venue „The Anthem“ eine Show mit seiner Band The Raconteurs zu spielen. Pünktlich zum Ende des Spieles ist er dann wieder im Stadion erschienen.

Bei dem Spiel soll es sich um eines der aufregendsten der letzten Jahre gehandelt haben. Die Milwaukee Brewers besiegten die Washington Nationals im 14. Inning mit 15 zu 14.

Anzeige

Ein Video auf Twitter zeigt Whites Besuch des Spiels:

Here’s the video of Ken’s story, The Raconteurs played The Anthem in DC tonight, google tells me. pic.twitter.com/kcc5fSWXwN — Paid man gets bored (@cjzero) 18. August 2019

The Raconteurs veröffentlichten im Juni 2019 ihr drittes Studioalbum HELP US STRANGER. Zudem machte Jack White zusammen mit Jack Black kürzlich öffentlich, dass beide zusammen im Studio waren und an ihrer heißerwarteten Zusammenarbeit JACK GRAY gearbeitet haben.