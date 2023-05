The White Stripes feiern MUSIKEXPRESS-Cover und teilen auf Instagram

Jack und Meg White zelebrieren die neue Ausgabe von MUSIKEXPRESS, in dem sie das Cover auf Instagram teilen und gleich auch die Infos zur exklusiven Vinyl-Single – alles erscheint am 11. Mai.

The White Stripes, Jack White und sein Label Third Man Records freuen sich auch auf die Juni-Ausgabe des MUSIKEXPRESS: Auf Instagram haben alle drei Artist-Profile das Cover der neuen Ausgabe geteilt. Das Heft, welches am 11. Mai 2023 am Kiosk erscheint, zieren nämlich Jack und Meg White sowie eine exklusive Vinyl-Single der White Stripes.

Die Vorfreude wird also darauf gesteigert, dass neben der großen Titelstory auch eine Vinyl-Single mit „Seven Nation Army“ als 2012-Remaster auf der A-Seite zu finden sein wird. Und die B-Seite wiederum hält eine Live-Aufnahme des Stücks „Little Cream Soda“ aus dem Jahr 2003 bereit. Das sollte erst vier Jahre danach, auf dem letzten Album von Meg und Jack White, ICKY THUMP, als Studioversion erscheinen.

Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl. Sie ist nur mit MUSIKEXPRESS und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Auf Instagram freuen sich die User:innen über die auf den drei Kanälen geteilten Neuigkeiten. So heißt es zum Beispiel dort: „Ich wünschte, amerikanische Magazine würden so etwas auch machen.“ Andere wünschen sich in der Kommentarspalte direkt eine Reunion der White Stripes oder feiern einfach mit jeder Menge Emojis die bevorstehende Veröffentlichung.

