Seit dem 13. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2019. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick, der diesmal mit der These „Pop schlägt zurück“ eröffnet. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet. Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch.

Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von Julia Lorenz

5. Amen Dunes – FREEDOM

7. Gaye Su Akyol – Istikrarlı Hayal Hakikattir

11. Lonnie Holley – Mith

12. Isolation Berlin – Vergifte Dich

13. Perel – Hermetica

14. Unknown Mortal Orchestra – Sex and Food

15. Die Nerven – Fake

16. Der Nino aus Wien – Der Nino aus Wien

17. Barbara Morgenstern – Unschuld und Verwüstung

18. Khruangbin – Con Todo El Mundo

19. Erregung öffentlicher Erregung – TNG (EP)

20. Parcels – Parcels

