James Blake covert Billie Eilishs „when the party’s over“

Am 11. Dezember 2019 startete James Blakes „Solo Piano“-Welttournee. Während der Eröffnungsshow in Los Angeles lieferte Blake seinen Fans eine Überraschung und coverte Billie Eilishs Song „when the party’s over“.

Leider gibt es von der Performance nur einen dreißig-sekündigen Clip. Aber dafür sind es dreißig wirklich schöne Sekunden:

Der englische Sänger, Songwriter und Produzent James Blake wird noch drei weitere Konzerte in den USA spielen, bevor er seine Tour in Europa fortsetzen wird. James Blake wird dabei auch einen Halt in Deutschland einlegen und am 23. April 2020 in der Verti Music Hall in Berlin spielen. Dieses Konzert ist bereits ausverkauft und leider bisher seine einzige bestätigte Deutschland-Show für 2020.

James Blakes viertes und aktuelles Album, ASSUME FORM, erschien am 18. Januar 2019. ME-Redakteur Albert Koch vergab 4,5 von 6 Sternen und lobte Blakes Mut, „mehr Frank Ocean“ zu wagen.