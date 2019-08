James Blake veröffentlicht neues Musikvideo zu „Can´t Believe The Way We Flow“

Am 07. August 2019 hat James Blake ein neues Musikvideo zu „Can´t Believe The Way We Flow“ veröffentlicht. Die Single erschien bereits auf seinem aktuellen Album ASSUME FORM, das im Januar 2019 veröffentlicht wurde. Damit ist der neue Song bereits die sechste Singleauskopplung aus diesem Album.

Bei dem Video führte Frank Lebon Regie, der unter anderem schon mit A$AP Rocky zusammenarbeitete. Das Video zeigt 30 unterschiedliche Liebespaare und deren ganz eigenen Umgang miteinander. Bei dem Song selbst handelt es sich um ein Liebeslied, das sich um die Leichtigkeit des Miteinanderseins dreht.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Musikvideos hat Blake nun auch neue Tour-Dates bekanntgegeben. Von August bis November wird der britische Musiker quer durch die ganze Welt touren. Auf seinen insgesamt 23 Tourstops wird er immerhin auch einmal in Deutschland vorbeikommen.

Alle Tour-Dates findet Ihr hier:

08.08.2019 – Gothenburg, SE – Way Out West

10.08.2019 – Budapest, HU – Sziget Festival

11.08.2019– Helsinki, FI – Flow Festival

12.08.2019 – Hasselt, BE – Pukkelpop

18.08.2019 – Biddinghuizen, NL – Lowlands Festival

30.08.2019 – Laois, IE @ Electric Picnic

01.09.2019 – Philadelphia, PA – Made in America Festival

06.09.2019 – Raleigh, NC – Hopscotch Festival

04.10.2019 – Dallas, TX – House of Blues

05.10.2019 – Austin, TX – Austin City Limits Music Festival

06.10.2019 – Houston, TX – House of Blues

09.10.2019 – Denver, CO – Fillmore Auditorium

11.10.2019 – Austin, TX – TBA

12.10.2019– Austin, TX – Austin City Limits Music Festival

29.10.2019– Paris, FR – L’Olympia

30.10.2019 – Rouen, FR – Le 106

01.11.2019 – Torino, IT – club to club

04.11.2019 – Zurich, CH – X-tra

07.11.2019 – Wien, AT – Gasometer

08.11.2019 – Dolni Mesto, CZ – Archa Theatre

09.11.2019 – Berlin, DE – Verti Music Hall

13.11.2019 – Amsterdam, NL – AFAS Live

15.11.2019 – Frederiksburg, DK – KB Hallen