Joaquin Phoenix soll den Joker im geplanten Solo-Film spielen

Dass der Joker aus dem Batman-Universum seinen eigenen Film erhalten soll, das wissen wir schon ungefähr seit August 2017. Außerdem wissen wir bereits, dass der Film die Geschichte erzählen wird, wie der Joker zum Joker wurde. Etwas, was Christopher Nolan für „The Dark Knight“ bewusst verschwiegen hat. Schließlich wollte er das Mysterium rund um den geschminkten Superschurken nicht platzen lassen. Doch DC und Warner Bros. haben inzwischen ganz andere Pläne – und offensichtlich keine Ideen mehr.

Joaquin Phoenix als Joker

Joaquin Phoenix war übrigens schon mal für eine andere Rolle im Gespräch: In „Batman v Superman: Dawn Of Justice“ sollte er Lex Luthor spielen, doch er lehnte dankend ab. Auch war er als „Doctor Strange“ für den gleichnamigen Marvel-Film vorgesehen, doch auch hier lehnte Phoenix ab. Nun scheint er aber seine Comic-Bestimmung in Form des Jokers gefunden zu haben.