John Frusciante: Red Hot Chili Peppers schauen nach vorne & arbeiten an neuer Musik

Welten erschaffen ist das eine, in diese abzutauchen, das andere. Kurz nachdem er mit 18 Jahren zur Band dazu stieß, verfiel er dem Konsum von Heroin und Kokain. Die Drogen sorgten sechs Jahre später unter anderem dafür, dass er die Band wieder verlassen musste. Heute sieht er die Dinge klarer: „Auf Drogen zu sein, friert die eigene Entwicklung ein, du kannst deinen Horizont als Person nicht erweitern.“ So verzichtet der Künstler mittlerweile auf all das. Viel lieber widmet er sich der Musik – auch mal den Solo-Klängen.

Elektro-Musik mit Einflüssen der frühen 90er-Jahre – so ließe sich die Solo-LP MAYA (erschien am 23. Oktober) des Gitarristen wohl am besten beschreiben. Hier könnt Ihr in den Song „Band E“ reinhören: