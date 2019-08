Justin Timberlake und Lizzo waren zusammen im Studio

Foto: Getty Images for iHeartMedia, Rich Fury. All rights reserved.

Wie es aussieht, können wir uns auf einen gemeinsamen Song von Justin Timberlake und Lizzo freuen. Am 15. August teilte der Sänger auf Twitter ein Video, das ihn beim ausgelassenen Singen und Tanzen mit der gefeierten Funk-Newcomerin im Studio zeigt. Begleitet wird der Post von den Worten: „@lizzo flames, brb“.

Auch ein weiteres bekanntes Gesicht ist in dem Video zu sehen: Im Hintergrund scheint sich Rapper Meek Mill gerade die Nase zu putzen. Ob auch er an dem neuen Track beteiligt war oder einfach nur für einen kurzen Besuch vorbeigeschaut hat, bleibt abzuwarten. Für die Arbeit an einem gemeinsamen Projekt spräche jedoch ein weiterer Post — diesmal ein Foto von Mills und Timberlake — den der Sänger kurz nach dem besagten Video auf Instagram mit dem verheißungsvollen Titel „Building.“ teilte.

Bereits im Juni 2019 hatte Lizzo in einem Interview bekanntgegeben, dass sie von Timberlake wegen einer möglichen Zusammenarbeit kontaktiert worden sei. Die Sängerin selbst habe es zunächst gar nicht glauben können, schließlich aber doch mit einem „Hell yeah!“ geantwortet.

Lizzos Debütalbum LIZZOBANGERS erschien bereits 2014. Mit dem 2019 veröffentlichten CUZ I LOVE YOU schaffte es die Musikerin dann erstmals in die internationalen Charts und Musikexpress-Autorin Julia Lorenz belohnte die kreative Genre-Mischung aus Hip-Hop, R’n’B und Disco über Themen wie Diversität und Body-Positivity in ihrer Rezension mit fünf Sternen.

Timberlakes aktuelles Album MAN OF THE WOODS erschien 2018. Im selben Jahr veröffentlichte der ehemalige NSYNC-Sänger außerdem seine Autobiographie mit dem Titel „Hindsight & All the Things I Can’t See in Front of Me“.